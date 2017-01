Toyota získala mazáka Latvalu. Co řekl o VW, novém voze či Ogierovi?

Jaký je to pocit, být součástí Toyoty Gazoo Racing?

„Jsem rád, že jsem v Toyotě ve chvíli, kdy po mnoha letech znovu vstupuje do šampionátu. Jako kdybych se vracel domů. Vzpomínám si, jak jsem v roce 2005 startoval ve Finsku s Corollou WRC. V domácí garáži mám čtyři toyoty."

Co můžete po několika dnech zkoušek říct o Yarisu WRC?

„Rozhodně má velký potenciál, ale dál na voze ještě musíme pracovat a z toho mám radost. Vím, že rok 2017 bude hodně o testování vozu, ale jsem za tuhle šanci vděčný."

Stihl jste už rozpoznat přednosti auta i to, co je potřeba ještě vylepšit?

„Spokojený jsem s aerodynamikou, silou vozu a brzdami. Ale některé věci ještě potřebují čas a vývoj, to bylo cítit například u zavěšení kol na asfaltu. Další testování ukáže, které nastavení je nejlepší a autu nejvíc vyhovuje. To bývá u nových modelů běžné."

Než Volkswagen oznámil svůj konec ve WRC, stihl jste testovat Polo WRC pro nový ročník. Můžete ho porovnat s Yarisem WRC?

„To lze jen těžko, s každým autem jsem jezdil na jiném povrchu. Je složité říct, které bylo rychlejší. S yarisem máme ještě před sebou práci, ale zároveň se v něm cítím dobře. Například na kluzkém povrchu je výtečný."

Můžete popsat pocity po oznámení, že Volkswagen končí v rallye?

„Jako když vám někdo sebere půdu pod nohama. Následoval měsíc, kdy nebylo jasné, co se bude dít. Považuji to za nejtěžší období v životě, jen jsem čekal. Věci se začaly hýbat až na začátku loňského prosince. Pak se mi konečně ulevilo a mohl jsem se pořádně nadechnout."

Vnímal jste novou energii?

„Rázem jsem našel motivaci. Mým snem je titul mistra světa a teď tu možnost opět mám. V případě, že vstoupíte do šampionátu jako soukromník, můžete udělat dobrý výsledek, ale na celkové vítězství to nestačí."

Neměl jste obavy, že budete v roce 2017 soutěžit jen ve finském šampionátu?

„Měl. V polovině listopadu jsem přítelkyni řekl, že to tak možná dopadne. Profesionální řidič musí jezdit. Bez toho ztratí kontakt se svým sportem."

Krátce před vámi podepsal váš nedávný kolega Sebastien Ogier kontrakt s týmem M-Sport. Jsou teď z přátel rivalové?

„Stále jsme kamarádi. Ovšem když vyjedeme na trať v různých barvách, jsme nemilosrdní soupeři."

Šampionát odstartuje tradičně v Monte Carlu. Co od něj očekáváte?

„Na mokru se může stát cokoliv. Na suchu se uvidí, tam jsem ještě tolik netestoval. Jestliže se vejdeme po prvních třech soutěžích mezi nejlepších pět, budu spokojený."