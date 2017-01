Kresta na startu sezony WRC: Přichází úplně nová éra, z aut teď jde strach

Celý svět WRC na podzim šokoval rychlý konec stáje VW. Co jste na něj říkal vy?

„Za mě je to nešťastné rozhodnutí pro celý rallyesport."

Jaký dopad to na soutěž bude mít?

„Skalní fanoušci vždycky zůstanou, to je jasné. Ale VW udělalo velký kus práce a rallyesport hodně pozvedlo, navíc nastavilo také rychlostní a technickou laťku. Ještě jednou říkám, to rozhodnutí je naprosto nešťastné, a to navíc s ohledem na to, že stáj vyvíjela nové špičkové auto. Soupeř z Citroënu se snažil vyvinout vůz, který bude konkurenceschopný právě na závodění s VW, a i když celý koncern PSA má problémy, do mistrovství světa se vrátil, aby ukázal, co umí. A Volkswagen pak na základě politiky udělal pravý opak."

Tou politikou máte namysli aféru "dieselgate"?

„Ano. Myslím si, že v Evropě ji nikdo tolik nevnímá. Všechno způsobila Amerika a podle toho to rozhodnutí také vypadá.“

Jak takový krok otřese startovním polem?

„Na závodníky to muselo mít obrovský vliv. Tři nejlepší jezdci na světě totiž rázem byli bez práce a rozhodnutí VW přišlo ve chvíli, kdy už ti nejlepší měli podepsáno, nebo byli s týmy ve finálním vyjednávání. No a mladí jezdci s potenciálem, kteří měli možnost vstoupit do továrních týmů třeba v pozici třetích jezdců, měli najednou zavřené dveře. A to na šampionát nemá dobrý vliv.“

Odstoupení Volkswagenu navíc znamená i úbytek peněz.

„Přesně tak, VW podporovalo marketing a také do reklamy investovalo mnoho peněz. A to v rámci celého šampionátu. Teď je otázka, jak to všechno bude, protože podobné věci si mohl dovolit jen takový tým, proto je to nemilá zpráva.“

Na druhou stranu od té doby, kdy se stáj postavila v roce 2013 na start, své soupeře drtila. Nepotěší fanoušky teď větší konkurenceschopnost, a to, že každý závod nebude vyhrávat stále dokola stejný tým?

„Do jisté míry to být atraktivní může, ale teď přijde Citroën a bude dominovat on. Věřím tomu, že je připravené takové auto, které bude úplně na vrcholu a bude o kousek dál, než ostatní. I když Hyundai se bude o špičku také snažit. Stále si ale myslím, že VW vstupem nové specifikace vozů mělo zůstat a potvrdit svou nadřazenost. Protože všechny týmy budou od roku 2017 na stejné startovací čáře a takhle by to bylo o mnoho zajímavější. Jsem si naprosto jistý tím, že letos už by ta dominance nebyla taková.“

Kdo bude novým šampionem WRC? Má Sébastien Ogier šanci i v nových barvách?

„Velkou, on je jako Loeb, je to robot. Když může tak zatáhne. Velký konkurent bude také Kris Meeke a do děje promluví i ostatní jezdci. Už ke konci roku bylo vidět, že Hyundai je daleko a Citroën když chtěl, tak zabral a ukázal, že jejich auto je neskutečně rychlé. Teď nastává nová éra a nový začátek.“

Budou opravdu změny na vozech až tak výrazné?

„Do slova a do písmene z nich jde strach. Každému bych přál si do takového auta sednout, nebo ho vidět na vlastní oči, protože tohle bude adrenalin. De facto se vozy vrátily do skupiny B. Vývoj a technika jdou neustále kupředu a tohle jsou skvostné věci, které stáje nově mohly aplikovat a myslím si, že každý designer a inženýr se musel zaradovat, když se dozvěděl, co se mění.“

Na jakou věc se vy sám před sezonou nejvíc těšíte?

„Těším se na mladé jezdce a doufám, že někdo z nich zazáří, protože to tam chybí. Celý seriál je teď o jezdcích, kteří už jsou vyježdění, a já to chápu. Světový šampion z vás nikdy nebude ze dne na den, takže je třeba, aby měl něco za sebou a mohl se vypracovat až na takovou úroveň. Moje tipy? Ott Tänak, Elfyn Evans a Craig Breen. A teoreticky by mohl zaujmout i Lappi z Toyoty.“