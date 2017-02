Fin Latvala ovládl Švédskou rallye a vede mistrovství světa

Finský jezdec Jari-Matti Latvala vyhrál počtvrté v kariéře Švédskou rallye a ujal se vedení v mistrovství světa. Ve druhé letošní soutěži vybojoval 17. triumf v kariéře a premiérový pro automobilku Toyota po jejím návratu do šampionátu.

Na zasněžených cestách v okolí Karlstadu Latvala zvítězil už se třetí značkou. V letech 2008 a 2012 řídil ford, při posledním prvenství před třemi lety volkswagen. Toyotu vrátil na první místo poprvé od Čínské rallye v roce 1999, na jehož konci japonský výrobce šampionát opustil.

"Absolutně šílené. Nový tým, nové auto, naše druhá rallye a my vyhrajeme. Nemám slov," radoval se Latvala, který k Toyotě přešel po minulé sezoně po nečekaném odchodu Volkswagenu z MS.

Druhé místo ve Švédsku obsadil s půlminutovou ztrátou Estonec Ott Tänak před týmovým kolegou z Fordu Sébastienem Ogierem z Francie. Všichni tři si prostřídali pořadí z úvodní Rallye Monte Carlo, kde zvítězil Ogier před Latvalou a Tänakem.

"Šampionát je hodně zajímavý. Teď přijde na řadu Mexiko a já mám tu největší motivaci," řekl Latvala, který naposledy vyhrál závod MS právě v Mexiku v minulé sezoně.

Stejně jako v lednové soutěži soupeřům usnadnil cestu k pódiovým umístěním Thierry Neuville. Belgičan při suverénním vedení opět v závěru předposledního dne udělal chybu, v sotva dvoukilometrové superspeciální zkoušce poškodil svůj hyundai a vypadl z bodovaných pozic.

Tänak si v druhé rallye v sezoně vyrovnal životní maximum. Před startem poslední etapy mohl pomýšlet i na premiérový triumf, protože Latvala před ním na začátku dne vedl jen o necelé čtyři sekundy. Fin ale závěrečnou etapu zcela ovládl a byl nejrychlejší ve zbylých třech zkouškách včetně závěrečné bonusové power stage. Ta stejně jako v Monte Carlu přinesla alespoň nějaké body Neuvilleovi, který jinak skončil třináctý.

"Ještě jsem to zkusil. Je to ale fakt ostuda a já jsem kvůli týmu velmi zklamaný. Zase jsem vedl s velkým náskokem a pak nás malá chyba stojí vítězství. Chybí nám trochu štěstí, musíme to teď rychle hodit za hlavu," litoval Neuville.

Deváté místo obsadil tovární jezdec Škody Pontus Tidemand ze Švédska, který za volantem fabie vyhrál kategorii WRC2.

Švédská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) 2:36:03,6, 2. Tänak, Molder (Est./Ford Fiesta RS) -29,2, 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta RS) -59,5, 4. Sordo, Martí (Šp./Hyundai i20) -2:11,5, 5. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3) -2:51,2, 6. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta) -5:26,6.

Průběžné pořadí (po 2 z 13 závodů): 1. Latvala 48, 2. Ogier 44, 3. Tänak 33, 4. Sordo 25, 5. Breen 20, 6. Evans 18, ...11. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 4.

Pohár konstruktérů: 1. M-Sport Ford 73, 2. Toyota Motorsport 53, 3. Hyundai Motorsport 40, 4. Citroën Racing 26.