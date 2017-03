Kola české rally se roztočila na Valašsku. Na úvod vládl Kopecký s Dreslerem

Netrpělivě očekávanou premiéru má za sebou domácí šampionát v automobilových soutěžích. Na půdě rallysportu zaslíbené – na Valašsku – se začalo odvíjet úvodní drama letošního sedmidílného kalendáře TrueCam MČR v Rally 2017. Po zimě natěšení fandové si už před startem kladli otázku, kdo letos nejvíc potrápí suveréna posledních let Jana Kopeckého. Přestože mnozí piloti v mezisezonní pauze hodně zbrojili, vypadá to, že Škoda Fabia R5 v rukou továrního pilota Kopeckého je stále o krok napřed.

První měření sil letošního roku se odehrává na půdě, která je pro všechny nová. V zaběhané praxi domácího kalendáře bývalo léta zvykem, že se začínalo v okolí Klatov na Šumavě koncem dubna. Jenže tentokrát je všechno jinak.

Začíná se na Valašsku. Zdejší populární rally se do mistrovského seriálu vrátila po 5 letech. Fanoušci i jezdci tuhle soutěž milují zejména kvůli jejím rychlým a technickým tratím, které jsou charakteristické rozbitým a členitým povrchem. Situaci komplikují zbytky zimního posypu, kvůli kterému trať klouže. A to je výzva i pro nastavení podvozků.

Kromě úřadujícího šampiona Jana Kopeckého se na Valašsku představil i Jan Černý, který loni tuto soutěž vyhrál (ještě mimo mistrovství ČR). Oba jezdci se postavili na start se Škodami Fabia R5 a bylo jasné, že pojedou hodně vepředu. Život jim chtěl znepříjemňovat především Václav Pech, který na letošní rok přezbrojil ze zadokolky Porsche 911 na čtyřkolku Ford Fiesta R5 a netajil se pódiovými ambicemi.

Už první ostré kilometry ukázaly, že na kosteleckého matadora Jana Kopeckého si jen tak někdo nepřijde. Navigován Pavlem Dreslerem vodil Kopecký svou zelenobílou Fabii R5 brilantně a čistými, přitom rychlými průjezdy navyšoval náskok.

„Valaška v kalendáři dlouho chyběla, a tak to pro nás pro všechny bylo do značné míry nové. Tím větší to byla výzva a o mně je známo, že mám takové výzvy rád. Situaci částečně usnadnilo stálé počasí, takže tentokrát odpadly tradiční nerváky s volbou pneumatik,“ říkal v cíli úvodní sobotní etapy Jan Kopecký.

Z jeho tváře bylo možné vyčíst oprávněnou spokojenost. Kopecký vyhrál všech 6 rychlostních zkoušek a každým okamžikem se soupeřům vzdaloval. A kdyby náhodou bylo potřeba, tak by dokázal zrychlit. Prostě všechno pod kontrolou. Průběžný náskok více než půl minuty hovoří docela jasnou řečí.

Zato za jeho zády probíhala šachová partie mezi Černým a Pechem. Každý chvilku tahal pilku, ale nakonec dokázal přece jen malou výhodu na svou stranu získat Pech startující poprvé s Fiestou R5.

Ovšem zdaleka nic není rozhodnuto. Zítra bude tahle přetahovaná pokračovat, dnešek uzavřel Václav Pech s náskokem 7 sekund. V první desítce, poznamenané řadou penalizací za neprojetí, rozražení či posunutí retardérů, najdeme jen vozy Škoda a Ford ve vyrovnaném poměru 5:5. Jak to bude vypadat zítra odpoledne v cíli?



Valašská Rally 2017 po 1. etapě:



1. Kopecký/Dresler (Škoda Fabia R5),

2. Pech/Uhel (Ford Fiesta R5) +37,6 s,

3. Černý/Černohorský (Škoda Fabia R5) +44,7 s,

4. Dohnal/Ernst (Ford Focus WRC) +1:01,6 min,

5. Odložilík/Tureček (Ford Fiesta R5) +1:53,5 min.