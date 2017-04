Pech před Rallye Šumava: Zkusíme zmenšit ztrátu a škodováky potrápit

Jak tedy vyhlížíte druhý podnik sezony, Rallye Šumava?

„Přípravy probíhaly od Valašské rallye a snad jsme pokročili s novou technikou, že v tom mám malinko víc jasno. Na Šumavu jsme upravili podvozek a fungování diferenciálu podle poznatků z předchozí soutěže. Těšíme se ovšem moc, je to naše domácí soutěž.“

Seznamování se s novým vozem tedy proběhlo podle představ? Budete rychlejší?

„Ano, mělo by to být o něco lepší. O krůček. Nevím o kolik, ale nějaký posun tam je a v závislosti na Valašské rallye jsme upravili podvozek, který myslím, že máme dobrý, ale furt se dá zrychlovat. Udělali jsme i něco s motorem a tak. Jdeme krůček po krůčku dopředu.“

Nebylo si pak těžké zvyknout po letech s Mini nebo loňským s Porsche nově na Ford?

„Žádný problém nebyl. Sedli jsme do toho a jeli jsme hned slušně rychle. Využili jsme samozřejmě nějaká procenta, asi tak devadesát, pětadevadesát, a teď bude o tom dostávat se ke stovce procent využitelnosti. Miníka jsme tak nastaveného měli a věděli jsme, že to už o moc dál nejde, ale tady jsme se k té hranici ještě nepřiblížili a hledáme ji. Je to postupné zlepšování se. Druhé místo na Valašce bylo ale dobré, a teď se zase pokusíme tu ztrátu na škodováky eliminovat.“

Proč jste ale vůbec Porsche po loňsku opustil?

„Ono už je třeba říct, proč jsme do Porsche šli. Miník tou dobou neměl již budoucnost, protože jeho vývoj nepokračoval, tak jsme hledali co dál a jediná konkurenceschopná R5 byla Škodovka. Citroen a Peugeot nefungovali a Ford byl tehdy zastaralý. V půlce roku 2015 jsme tak museli chvíli počkat. Porsche bylo navíc atraktivní, ač jsme tušili, že to na našich tratích nebude na první místa, ale ta síla a zadní náhon, to bylo lákadlo. Chtěli jsme i uskutečnit závody v RGT Cupu, kde by bylo deset podobných poršáků a pro nás to byla výzva. Jenže se nikdo nepřihlásil na dva první závody a oni to zrušili, takže to lákadlo padlo. Nakonec tam hrálo vždy roli moc faktorů… počasí, rychlost tratí, rozbitost… věděli jsme, že u toho auta nezůstaneme. Chceme ale závodit o nejvyšší pozice a Ford udělal novou homologaci a začal být konkurenschopný škodovkám.

Takže už zase vyhlížíte souboje s Janem Kopeckým?

„Rádi bychom, ale na Šumavě to ještě nebude. Jsme na začátku, Honza má odjeto více kilometrů a to auto lépe zná, dovolí si jet malinko agresivněji. Má to auto postavené na limitu našich tratí, jak podvozkově, tak motoricky a my tohle zatím vyvíjíme. Není to jako s Miníkem, to jsme dál, ale doladit to a jet proti nejšpičkovému týmu s nejlepším jezdcem, to ještě nějaký čas zabere. Ale byl by cíl je trochu potrápit.“

Takže jaké máte pro letošek cíle?

„Chtěl bych se přiblížit škodováckému týmu a potrápit je, ale je to teprve druhý závod. Udělali jsme určité změny, ale musím cítit, že to auto začínám využívat víc. Jdu po limitu a chci zrychlovat.“