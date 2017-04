Na Šumavě vládnou Fabie, Kopecký vede a Černý bojuje o stříbro

V pátečním podvečeru se naostro rozjela první etapa, kterou zahájila populární polookruhová zkouška u Klatov. Už tam potvrdil svoji fazónu Jan Kopecký, který navigován Pavlem Dreslerem nasadil ostré tempo. A protože v něm pokračoval i nadále, nikdo mu nestačil. Posádka továrního týmu Škoda Motorsport vyhrála všechny 4 rychlostní zkoušky úvodní etapy a přenocuje ve vedení s více než komfortním půlminutovým náskokem.

„Auto je jako obvykle skvěle připravené, takže je radost ho řídit. Nasadili jsme rychlé tempo, ale neriskujeme. Náskok máme dostatečný a zítra s ním budeme hospodařit. Není cílem vyhrát všechny zkoušky, cílem je dovést auto vítězně do cíle,“ zhodnotil bezproblémový průběh páteční etapy pilot zelenobílého speciálu Škoda Fabia R5.

1080p 720p 480p 360p 240p <div>Po měsíční přestávce pokračuje mistrovství ČR v automobilových soutěžích druhým podnikem – tentokrát na opačném konci republiky. Kopcovité Valašsko střídá chladná Šumava, na pořadu je 52. Rallye Šumava Klatovy. Na start se v pátek postavilo 58 vozů, nechybí nikdo ze špičky. V boji o mistrovské body začíná přituhovat.</div> REKLAMA Jak se zatím daří Škodě na Rallye Šumava? • VIDEO Škoda

Jestliže o největším favoritovi nebylo od začátku pochyb, o další místa se podle očekávání rozpoutala solidní přetahovaná. Na úvod zazářily starší vozy WRC se silnými motory, jimž polookruhová zkouška z podstaty seděla, ale pak začaly klesat pořadím a vše se vrátilo k normálu. Za výfuky Kopeckého Fabie si to rozdávali Jan Černý s další Fabií a Václav Pech s Fordem Fiesta R5, jenž bere Šumavu jako svou domácí soutěž. Možná i to mu pomohlo být o chloupek rychlejší, jenže „vyfasoval“ pětisekundovou penalizaci za kontakt s retardérem a do postele šel se ztrátou 2,3 sekundy. V dostřelu se drží i Jan Dohnal se starším, ale stále rychlým Focusem WRC, který v porovnání s moderními vozy kategorie R5 disponuje silnějším motorem, ale naopak ztrácí horším podvozkem.

Sobotní etapa je podstatně delší a čítá celkem 9 rychlostních zkoušek, jinými slovy dává dost prostoru pro chyby či technické závady. Zdaleka tedy není nic rozhodnuto. Napětí však diváci nemusejí zažívat jen u trati, ale i v servisní zóně. Tam je pro ně připravena řada zážitků včetně hry o velmi atraktivní cenu. V zázemí týmu Škoda Motorsport probíhá soutěž o zapůjčení vozu Škoda Octavia RS 4x4 na celý rok zdarma. Stačí vyplnit soutěžní formulář u některé z hostesek a pak už čekat na štěstí. Není to žádný hazard, protože to nic nestojí. Že by dobrý tip na sobotní výlet pro celou rodinu?

Průběžné pořadí Rally Šumava po 1. etapě:

1. Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5),

2. Jan Černý/Petr Černohorský (Škoda Fabia R5) + 30,6 s,

3. Václav Pech/Petr Uhel (Ford Fiesta R5) + 32,9 s,

4. Jan Dohnal/Michal Ernst (Ford Focus WRC) + 37,2 s,

5. Karel Trněný/Václav Pritzl (Škoda Fabia WRC) + 59 s.