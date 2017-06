Tänak poprvé vyhrál závod MS, Kopecký byl v Italské rallye desátý

Tänak byl po pátku třetí, k posunu mu pomohla nejprve porucha brzd Belgičana Thierryho Neuvillea a pak jezdecká chyba novozélandského lídra Haydena Paddona. Po sobotě vedl devětadvacetiletý Estonec před Latvalou o 24 sekund a ve zbývajících čtyřech rychlostních zkouškách už první místo bez potíží udržel. Triumfoval poprvé při 73. startu v seriálu MS.

"Co na to říct, je to dobrý pocit," radoval se Tänak. V sedmém závodě sezony triumfoval už jako pátý jezdec. Dosud nebodoval pouze jednou, ve zbylých soutěžích skončil nejhůře čtvrtý a vybojoval další tři medailová umístění. "Tenhle víkend byl náročný, ale celá první polovina sezony byla skvělá. Nový vůz a silný týmový kolega (Sébastien Ogier) mě nutí jet ostře. Doufám, že to je první z mnoha vítězství. Sedá si to a vypadá to, že máme celkově silný tým i auto," řekl.

Obhájce prvenství Neuville dojel třetí s více než minutovou ztrátou. "Celkově to nebyla špatná rallye. Škoda té potíže (s brzdami), to nás tady možná stálo vítězství," řekl úřadující vicemistr světa, který na druhém místě v celkové klasifikaci snížil ztrátu na lídra Sébastiena Ogiera z Francie na 18 bodů. Tänak se posunul na třetí místo před Latvalu.

Světový šampion Ogier obsadil po pomalejším začátku a sobotním defektu páté místo. "Z hlediska mistrovství to nebyl zrovna nejlepší víkend, ale co se dá dělat. Ott si vítězství zasloužil a pro tým je to skvělé," řekl.

Po penalizaci za nedokončenou úvodní etapu se do soutěže vrátil Martin Prokop a v jejím závěru jel ve fiestě pro změnu bez náhonu zadních kol. Obsadil 29. místo. "Nebyla to naše rallye. Snažili jsme se alespoň dokončit," uvedl Prokop.

Kopecký při třetím letošním startu v MS o dvě příčky zaostal za výsledkem z úvodní Rallye Monte Carlo a podruhé se umístil v první desítce. V kategorii WRC2 poprvé letos zvítězil a prodloužil neporazitelnost Škody Motorsport. V předchozích šesti závodech se o triumfy podělili jeho týmoví kolegové - švédský lídr pořadí Pontus Tidemand a Nor Andreas Mikkelsen.

Na Sardinii Kopecký nicméně prohrál o necelých šest sekund s Ericem Camillim, jenž startoval také s vozem specifikace R5. Francouz, který nebyl do šampionátu přihlášen, jej předstihl v dnešní odpolední sekci rychlostních zkoušek.

"Bylo by hezké zůstat před Camillim, ale jel příliš na hraně, zatímco já potřeboval dojet bez zbytečného riskování na první pozici v kategorii WRC2 a zajistit si body do šampionátu," uvedl Kopecký, jenž zůstal v průběžném pořadí MS v kategorii pátý.

Výsledky:

1. Tänak, Järveoja (Est./Ford Fiesta) 3:25:15,1, 2. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -12,3, 3. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) -1:07,7, 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris) -2:12,9, 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) -3:25,3, 6. Hänninen, Lindström (Fin./Toyota Yaris) -3:38,5, ...10. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) -11:21,4, 29. Prokop, Tománek (ČR/Ford Fiesta) -55:13,4.

Průběžné pořadí (po 7 z 13 závodů): 1. Ogier 141, 2. Neuville 123, 3. Tänak 108, 4. Latvala 107, 5. Sordo (Šp./Hyundai i20) 72, 6. Evans (Brit./Ford Fiesta) 53, ...16. Kopecký 4.

Pohár konstruktérů: 1. M-Sport Ford 234, 2. Hyundai Motorsport 194, 3. Toyota Motorsport 143, 4. Citroën Racing 97.