Nejen testování před Dakarem. Buggyra chce na Silk Way Rally i uspět

S cílem důkladně otestovat speciál Tatra Phoenix na příští ročník Rallye Dakar se v červenci postaví na start Silk Way Rally pilot týmu Buggyra Martin Kolomý. Sedminásobný účastník legendární soutěže se v Asii na trati mezi Moskvou a čínským S'-an představí poprvé a i přes řadu nových komponentů na voze chce uspět.

"Prioritou je pro nás i nadále Dakar, v dálkových soutěžích je to pořád číslo jedna. Loni jsme Silk Way vypustili hlavně proto, že jsme chtěli vidět, jak závod po obnovené premiéře vypadá, a zajímala nás hlavně mediální odezva," uvedl manažer týmu Tatra Buggyra Racing Jan Kalivoda na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Přestože mediální odezva na soutěž byla v Česku před rokem hodně špatná, roudnický tým se nakonec rozhodl, že se letos přihlásí. Podpořila jej automobilka Tatra a Buggyra chce otestovat řadu nových komponentů na voze pro Dakar.

"Dakar je pořád priorita a Silk Way příprava. Nejedeme se ale zúčastnit. Osobně budu spokojený, když kluci dojedou do cíle a otestují vše, co je potřeba. Když k tomu přidají první místo, zklamaný nebudu," pousmál se Kalivoda.

Kolomý před lety absolvoval Silk Way Rally jako mechanik, jako pilot pojede poprvé. "Určitě bych chtěl zajet pěkné umístění. Máme hodně nových věcí na autě, takže je to i výzva. Jeden velký závodní test," řekl Kolomý, jenž se těší na více než dvojnásobný počet "ostrých" kilometrů oproti letošnímu Dakaru. Nově bude spolupracovat s navigátorem Michalem Ernstem a mechanikem Jiřím Strossem.

Rallye bude slavnostně zahájena 7. července v Moskvě, závodit se začne o den později. Posádky čeká trať dlouhá 9608 km, z nichž bude 4089 km měřených. Cíl je v čínském S'-an 22. července po absolvování 14 etap.

Vedle Kolomého se na startu objeví i druhý Čech Aleš Loprais a start ohlásil i Nizozemec Gerard de Rooy, který chce nasadit tři kamiony. Jeden bude řídit i sám dvojnásobný vítěz Dakaru. Chybět nebude tradičně ani tovární tým Kamazu.