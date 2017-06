Kus vás zmizí, říká před Silk Way Rally zkušený debutant Kolomý

Rallye Dakar, to je v motorsportu pojem. Dlouhá léta je tato závodní pouť známa jako to nejnáročnější, čeho se jezdec může zúčastnit. Silk Way Rally je ale se svými více než čtyřmi tisíci závodními kilometry jednou tak dlouhá a trať mezi Moskvou a čínským S'-an je pořádně nevyzpytatelná. V barvách stáje Buggyra se jí pokusí premiérově zdolat také matador Martin Kolomý. „Pořádně jsem si prohlédl záběry z loňského ročníku a musím říct, že se moc těším,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý pilot.

Rallye startuje už 7. července, jak je na tom váš vůz?

„Jedu úplně novým modelem Tatra Phoenix druhé řady, se kterým jsem zkoušel už Dakar. Jenže tam najel tak málo kilometrů, že se nezvládl pořádně otestovat. Teď přijde pořádná zkouška. Máme repasovaný motor a spoustu nových komponentů, budeme tam také zkoušet několik variant řízení a máme také nový převod, tak doufám, že se osvědčí.

Liší se příprava na Dakar od přípravy na Silk Way Rally?

„Neliší, jsou to obdobně náročné soutěže a je to úplně stejné. Od shánění peněz, přes přípravu auta…“

Ovládáte ruštinu, abyste se v případě nouze dorozuměl?

„Učil jsem se ji ve škole, s tím problém není. Větší potíž je s angličtinou, ale ono se na místě vyskytuje plno pořadatelů, navíc se o nás stará i týmový manažer, který nám pomáhá řešit problémy na trati. Také jsme dostatečně velký a silný tým na to, abychom dokázali udělat rozhodnutí i po telefonu.“

Dakar je závod daleko viditelnější, na Silk Way Rally se média i fanoušci teprve učí. Studujete si individuálně soupeře, nebo se soustředíte spíš na sebe?

„Já si jedu svým stylem. Když chcete s někým soupeřit, tak to vždycky smrdí průserem. Média máte doufám vy dobře podchycená, ne já a budete dobře prezentovat i konkurenty, které budeme předjíždět. (smích)“

Týmový manažer Jan Kalivoda sdělil, že závod je z velké části přípravou na Dakar. Je pro vás tedy výsledek důležitý?

„Určitě bych si chtěl dojet pro nějaké pěkné umístění, ale jak jsem říkal, na autě je plno nových věcí, takže i pro nás to bude taková zkouška. Vlastně jeden velký závodní test.“

Jste kus chlapa, jak vypadá vaše fyzička na tak náročný závod?

„Jsem zvyklý manuálně pracovat a nemám problém ani s krumpáčem a lopatou. Hodně v tomhle období také jezdím na kole. Musel jsem dost omezit plavání, protože už z dob před Dakarem mám potíže s ramenem, ale používám i určité speciální cviky.“

Během rallye se pořádná fyzická stavba navíc hodí, že?

„Všechny tyto soutěže jsou dlouhé a náročné, proto je lepší konfigurace těla, kterou mám já (smích). Protože i když jste kus chlapa, tak tam vás kus zmizí. Řekl bych v průměru tak osm kilo.“

Rallye startuje za pár dní, jak vypadá mysl závodníka, když se ukrajuje další a další čas? Převládá nervozita?

„Jelikož podnikám a závodění není vyloženě mým povoláním, tak mám starosti trochu někde jinde. Jedu se tam spíš relaxovat a odreagovat. O to je to pro mě jednodušší, stačí pro mě pak v ideální chvíli přepnout mysl a začít sledovat cestu a výsledky. A také to, aby se nestala nějaká nehoda.“

Jak moc se protíná normální život s životem závodníka?

„Tím, že zajišťuji ještě spoustu věcí kolem auta a sháním nějaké díly, které využíváme v rámci Tatry, se protíná takřka každý den. Dvě tři hodiny motosportu denně jsou běžné.“