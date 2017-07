Polskou rallye ovládl Neuville. Belgičan slaví třetí triumf v sezoně

Druhý tak byl Neuvilleův týmový kolega Hayden Paddon z Nového Zélandu, který nejlepší výsledek v sezoně vybojoval se ztrátou téměř minutu a půl. Třetí Ogier s fordem byl skoro o další minutu zpět. Úspěch automobilky Hyundai podtrhl čtvrtý Dani Sordo ze Španělska.

Tänak už v sobotu dvakrát vystřídal Neuvillea ve vedení a do finále šel s třísekundovým mankem, které hned z kraje finálového dne znovu zlikvidoval. Vítěz předchozí Italské rallye ale útok na druhý triumf za sebou nedotáhl, jeho naděje skončily ve 21. z 23 rychlostních zkoušek.

"Stalo se to v jediném blátivém místě v lese. Trefil jsem zadkem břeh a pak předkem strom. A bylo to. Ono se musí jet naplno, když chce člověk vyhrát," řekl Tänak. "Někdy holt prohraješ, někdy vyhraješ," dodal navigátor Martin Järveoja.

Neuville pátým triumfem v kariéře navázal na letošní vítězství ve Francii a Argentině. Po dvou výsledcích mimo první desítku z úvodu sezony už se umísťuje jen na stupních vítězů. "Mám za cíl stahovat body na Ogiera a teď se mi to podařilo podruhé za sebou. V pěti předchozích rallye jsme museli tvrdě bojovat až do samého konce a bylo to těžké, tady jsem byl rád, že jsme to při takovém náskoku mohli dokončit uvolněně," řekl Neuville.

Čtyřnásobný světový šampion Ogier vybojoval medailové umístění také pošesté v sezoně, jeho nejhorším výsledkem je ale páté místo. "Není to tentokrát moc zasloužené pódium, ale někdy to tak je a beru to. Otta je mi líto, jel fantasticky," litoval Ogier nezdaru týmového kolegy z Fordu.

V poslední etapě patřil znovu mezi nejrychlejší Fin Jari-Matti Latvala, který až do sobotního odstoupení proháněl Neuvillea s Tänakem. Pilot Toyoty si spravil chuť alespoň triumfem ve speciálně bodované závěrečné power stage, který mu přinesl posun na průběžné třetí místo v MS před Tänaka.

Polská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) 2:40:46,1, 2. Paddon, Marshall (N. Zél./Hyundai i20) -1:23,9, 3. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) -2:20,8, 4. Sordo, Martí (Šp./Hyundai i20) -2:47,4, 5. Lefebvre, Moreau (Fr./Citroën C3) -3:11,6, 6. Suninen, Markkula (Din./Ford Fiesta) -3:16,8.

Průběžné pořadí (po 8 z 13 závodů): 1. Ogier 160, 2. Neuville 149, 3. Latvala (Fin./Toyota) 112, 4. Tänak (Est./Ford Fiesta) 108, 5. Sordo 82, 6. Evans (Brit./Ford Fiesta) 57, ...16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 5.

Pohár konstruktérů: 1. M-Sport Ford 259, 2. Hyundai Motorsport 237, 3. Toyota Motorsport 153, 4. Citroën Racing 117.