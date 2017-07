Kopecký si připsal sedmý triumf na Rally Bohemia a je českým mistrem

Pětatřicetiletý Kopecký vyhrál všech pět dosavadních letošních závodů MČR. Průběžně druhý Václav Pech, který byl druhý i na "Bohemce", jej již nemůže předstihnout ani v případě, že by vyhrál zbývající Barum rallye Zlín a Rallye Příbram. Třetí dnes skončil Jan Černý.

"Možná to tak nevypadalo, ale vždy je těžké dojet až do cíle. Stát se může cokoliv. Mohu udělat chybu, může zlobit technika, ale jak je vidět, tak jsme byli všichni skvěle připraveni. Velký dík patří Pavlovi (Dreslerovi - spolujezdci), Škodovce. Vyhráli jsme doma pod komínem, čímž je zisk titulu výjimečný," řekl Kopecký, který se dostal do čela soutěže s centrem v Mladé Boleslavi po druhé z 11 rychlostních zkoušek a první místo již neopustil.

Pecha porazil o 69 sekund, Černý zaostal o dalších 27 sekund.

Rallye Bohemia, pátý závod seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:34:23,3, 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -1:09,5, 3. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:37,0, 4. J. Szeja, M. Szeja (Ford Fiesta R5) -1:45,7, 5. Kresta, Starý (Škoda Fabia R5) -2:06,7, 6. Jakeš, Ehlová (Ford Fiesta R5) -2:57,1, 7. Vojtěch, Ernst (Peugeot 206 WRC) -3:07,1, 8. Štajf, Skácelová (Škoda Fabia R5) -3:26,9.