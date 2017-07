Tatra Buggyra Racing hlásí z Moskvy stav plné „bojové“ připravenosti

Večerním ceremoniálem dnes bude v Moskvě zahájena Silk Way Rally 2017. Tým Tatra Buggyra Racing, jehož barvy bude hájit na speciálu Phoenix posádka Kolomý - Stross - Ernst, má za sebou bezproblémovou technickou přejímku a je připraven ke startu.

O vážnosti, které se letní motoristické klání těší, vypovídá mediální pokrytí. Letošní Silk Way Rally bude vysílána prostřednictvím 55 televizních stanic do 196 zemí světa. Mezi novinářskými štáby pochopitelně nechybí zástupci Motorsport TV, Euronews, Fox, Russia 24, zatímco Čína vyslala zpravodajské týmy Hunan TV a CCTV.

Mimořádnému zájmu ze strany médií odpovídá i účast. Podle oficiální startovní listiny si to na trase mezi Moskvou a Pekingem rozdá v boji o vítězství 41 automobilů a 21 kamiónů. Co se první kategorie týče, v roli superfavoritů dorazil do Moskvy tovární tým Peugeot v nejsilnější, tedy dakarské sestavě Peterhansel, Loeb, Despres.

„Peterhansel Loeba na předchozích dvou ročnících Dakaru porazil, proto média řeší, jestli se devítinásobnému mistrovi světa v rally zdaří alespoň částečná odveta,“ informuje Jan Kalivoda. Manažera týmu velmi příjemně překvapilo marketingové pojetí závodu. „Moskva Silk Way Rally žije, město je doslova obsypáno bannery, logy, lidi nás zastavují na ulici a pořád se na něco vyptávají.“

Honzu, ale i převážnou část české motoristické veřejnosti ovšem pochopitelně zajímá podstatně více kategorie kamiónů. České barvy bude hájit vedle Martina Kolomého (Tatra Phoenix), také vítěz z roku 2011 Aleš Loprais, jehož Královnu požene vpřed motor Gyrtech.

„Sešla se tady hodně silná parta. Rusové postaví na start čtyři kamióny s dakarskými mazáky Mardějevem, Sotnikovem, Nikolaevem a Šibalovem. K tomu De Rooy, který spolu s dalšími dvěma jezdci představí nové Iveco. Když jsme se spolu bavili, tvrdil, že to nebude moc hnát, protože přijel spíše testovat, ale jsem si takřka jist, že tomu sám nevěří,“ konstatuje se smíchem Martin Kolomý.

„Tři speciály nasadí Renault, největší šance na úspěch má nejspíše Van Den Brink, který ví, jak chutná etapové vítězství na Dakaru. Kromě prostě MAN pojede celá špička, těším se na velké souboje.“

O to, že z nich Martin Kolomý vyjde se ctí a snad i trofejemi se stará početný technický tým pod vedením Robina Dolejše. „Jsme připraveni, auto letí. Vzhledem k tomu, že prioritou zůstává Dakar, testujeme nové komponenty, což ale rozhodně neznamená rezignaci na umístění. Věřím, že Martin bude spokojený.“

Na páteční patnáctou hodinu místního času je naplánován oficiální briefing, o tři hodiny později začnou najíždět vozy na slavnostní pódium na Rudém náměstí. Pak to již bude o závodění. První účastníci totiž vyrazí z parc ferme v sobotu ve čtyři hodiny ráno, přejezd na start 61 kilometrů dlouhé speciálky je totiž dlouhý takřka 600 kilometrů.