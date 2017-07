Kolomý si připisuje první etapové vítězství na Silk Way Rally

Pilot týmu TATRA Buggyra Racing Martin Kolomý vlétl do závodu Silk Way Rally obdobným způsobem jako do letošní Rally Dakar a připsal si hned v první etapě vítězství.

První závodní den čekala na jezdce etapa dlouhá pouhých 61 kilometrů, ovšem s přejezdem dlouhým 10 hodin mezi Moskvou a Tcheboksary na start speciálky. Celý měřený úsek se odjel na blátivém terénu, který Kolomému velice vyhovuje. Také ihned od začátku nasadil ostré tempo a na prvním mezičase byl na čtvrté pozici. V závěru dokázal zrychlit ještě více a cílem projel v nejrychlejším čase a náskokem 51 vteřin na druhého krajana Lopraise.

„Dnes to pro mě byla naprosto ideální etapa. Tatra fungovala perfektně. Jelo se na blátě, chvílema pršelo, a to mám rád. S posádkou se ladíme, ale zatím vše bez problémů a jsem přesvědčen, že se to bude jen zlepšovat,“ uvedl ke svému premiérovému startu na Silk Way Rally Martin Kolomý. Z vítězství si však hlavu nedělá. „Jsme na začátku a jak říkám s oblibou je to maratónská soutěž a důležitý bude výsledek na konci,“ uvedl Kolomý.

Po dojezdu do cíle byl tým TATRA Buggyra Racing několik minut v nejistotě. „V cíli jsme museli s pořadateli řešit, že nemáme zaznamenané některé průjezdové body. Nakonec byl problém se zařízením, které to mělo zaznamenávat, a navíc to nefungovalo na více vozech,“ vyjasnil komplikace vývojový ředitel roudnické stáje Robin Dolejš.

Následující den se vydají závodníci z města Tcheboksary do Ufy po trati dlouhé téměř 700 kilometrů s měřeným úsekem 157 kilometrů s obdobným terénem jako v sobotu.

Výsledky 1. etapy:

1. KOLOMÝ TATRA 49:43

2. Loprais TATRA +0:51

3. Van Genugten Iveco +2:03

4. Viazovich MAZ +2:35

5. De Rooy Iveco +4:01