Australskou rallye vede Neuville a sahá po druhém místě v MS

Neuville, který má na druhém místě v pořadí světového šampionátu náskok 14 bodů na Estonce Otta Tänaka, vede o 20 sekund před Finem Jarim-Mattim Latvalou z Toyoty. Tänak je třetí s odstupem 40 sekund na belgického jezdce, který usiluje o čtvrté letošní vítězství.

Kvůli problémům se zavěšením kol vypadl ze soutěže Brit Kris Meeke s citroënem, kterému po první etapě patřilo třetí místo.

Už jistý mistr světa Sébastien Ogier z Francie, který měl v pátek potíže s převodovkou, se po výpadcích soupeřů posunul z osmé na šestou pozici. Na Neuvillea ztrácí pětinásobný šampion minutu a 48 sekund. "Jsme tady úplně mimo," posteskl si Ogier, který zatím vyhrál jedinou rychlostní zkoušku.

Neuville litoval Mikkelsenova konce. "Mrzí mě to, byl to pěkný souboj. Stalo se mu to ve stejném místě, kde jsme vyjeli z trati i my," uvedl Belgičan. "Je to solidní náskok, ale musíme být opatrní, protože pokud bude zítra pršet, bude to fakt náročné. Rallye je ještě dlouhá," dodal.

V neděli čeká jezdce pět rychlostních zkoušek o celkové délce zhruba 65 kilometrů.

Australská rallye, po 2. etapě:

1. Neuville, Gilsoul (Belg./Hyundai i20) 2:05:11,6, 2. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) -20,1, 3. Tänak, Järveoja (Est./Ford Fiesta) -40,6, 4. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3) -1:05,2, 5. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20) -1:21,1, 6. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) -1:48,2.