Macháček na přejímkách pozdravil soupeře, Pabišku potěšilo označení legendy

Český tým BARTH Racing úspěšně odevzdal pořadatelům Dakarské rallye závodní i doprovodnou techniku. Kontrola na přejímkách ve francouzském Le Havre trvala v pátek kolem pěti hodin. A důležité je, že bez větších komplikací. Na cestě do peruánské Limy jsou tak dvě čtyřkolky, dva motocykly a jedno ostré soutěžní auto. Zkontrolována byla také doprovodná vozidla - Škoda Kodiaq, Volkswagen Crafter 4Motion a obytný vůz HymerCar.

Testování závodních strojů jsou u konce. „Konečně si trochu odpočinu. S tímhle jsou vždycky velké stresy, do posledního dne přemýšlím, jak čtyřkolku vyladit,“ prohlásil Josef Macháček, pětinásobný vítěz Dakarské rallye. Velezkušený jezdec je známý tím, že se nebojí s pořadateli pohádat. „Tyhle přejímky probíhaly ale velice svižně, nebyl žádný problém. Obhlédnul jsem soupeře, podíval jsem se na buginy a pozdravil se také s letošním vítězem kategorie čtyřkolek Rusem Sergejem Karjakinem. Prý připravil nový vítězný stroj.“

Jezdci dostali od pořadatelů navigaci, vysílačky, systémy GPS a další potřebné věci, které slouží k identifikaci. Během přejímek ve francouzském přístavišti se dal Macháček do řeči také s technickým komisařem. „Nejprve mi radil, co si nemám dávat do brašen. Pak se mě zeptal, po kolikáté se Dakarské rallye zúčastním. Když jsem mu odpověděl, že popatnácté, s dalšími rady přestal,“ doplnil s čtyřkolkař, který však nenaznačil, že jede naposled. „To jsem prohlašoval už v roce 2003,“ dodal s úsměvem.

VIDEO z představení týmu (BART DAY):



Dalšího člena týmu BARTH Racing potěšila speciální nálepka. David Pabiška vedle svého čísla obdržel označení Legenda. „Tohle je pro mě moc příjemné. Nečekal jsem to,“ tvrdil motocyklista, který Rallye Dakar již jedenáctkrát úspěšně dokončil. V následujících týdnech se zaměří na kondiční přípravu. „Bude to peklo. Vedle klasických věcí jsem vložil chůzi do horských kopců se zátěží. Přespávat budu v hypoxickém stanu, který ubírá kyslík. Člověk si pak zvykne na velké výšky,“ přiblížil svoji přípravu Pabiška.

V barvách BARTH Racing se v nadcházejícím ročníku Rallye Dakar vůbec poprvé objeví ostrý závodní automobil - speciál Ford F150 Evo. Za jeho volant usedne zkušený autokrosový jezdec Boris Vaculík, kterého bude navigovat Martin Plechatý. Dalšími členy týmu BARTH Racing jsou motocyklista Rudolf Lhotský, který do Jižní Ameriky vyráží potřetí, a čtyřkolkář Zdeněk Tůma, jenž na Dakaru 2017 obsadil při své premiéře mezi quadisty skvělé 12. místo.