Skvělé! Pilát vstoupil do freestylového MS druhým místem v Basileji

Český freestylový motokrosař Petr Pilát vstoupil do nové sezony mistrovství světa druhým místem v úvodním závodě v Basileji. Ve Švýcarsku nestačil jen na suveréna posledních let a úřadujícího šampiona Maikela Melera ze Španělska. Nedařilo se Liboru Podmolovi, který po pádu při posledním triku skončil šestý. Upadl i Podmolův mladší bratr Filip, jenž se nedostal do finále.

Pilátovi se tak vyplatil trénink ve Španělsku, kde se připravoval společně s Melerem a Australanem Patem Bowdenem, který byl nakonec třetí. "Před finálovými jízdami jsme zavtipkovali - řekli jsme si, že se všichni tři uvidíme na stupních vítězů. Nakonec to vyšlo," usmíval se spokojený Pilát.

Úřadující český šampion byl v kvalifikaci čtvrtý, předčili jej Melero, Libor Podmol a těsně i David Rinaldo z Francie. "Přišlo mi, že jsem v kvalifikaci předvedl lepší výkon než ve finále. Ale Rinaldo udělal dvě chybičky, také Libor nepříjemně spadl. Naštěstí to dobře dopadlo. V současné době jsou triky opravdu hodně vyrovnané, stačí malé zaváhání a výsledkově se propadnete," řekl Pilát spolupracovníkovi ČTK.

K úspěchu mu pomohl trik Flair, tedy skok ze speciální rampy s otočkou o 540 stupňů. "Předvedl jsem ho jenom já a Melero. Byl to můj závěrečný trik a už jsem při něm byl celkem unavený. Takže budu muset před dalším závodem zapracovat na fyzičce," uvedl Pilát, který v minulém roce skončil v MS třikrát na třetím místě. "Letos jsem to rozjel skvěle a jsem za to moc rád," dodal.

Liboru Podmolovi se ve Švýcarsku dařilo hlavně v kvalifikaci, ve které skončil druhý. Ve finále však udělal chybu v posledním bodyvarialovém triku California Roll. "Věděl jsem, že aréna je malá a bude to o tom, kdo neudělá chybu. Bohužel jsem možná chtěl až moc a dopadlo to takhle. Má zraněná levá ruka to nedala, nepodařilo se mi motorku ve vzduchu dostatečně dobře chytit," uvedl Podmol, který si v říjnu zlomil klíční kost.

Mistr světa z roku 2010 skončil šestý. "Mám naražená záda, poničenou motorku a monokl jak Rocky Balboa. Do toho všeho mě celkem dost bolí zadek," řekl jezdec, který se přesto chystá hned znovu vrhnout do tréninku. "Nic jiného mi nezbude. V posledních závodech jsem ale dostával nepříjemné osudové rány. Náš sport není žádná sranda, a když chcete brát ty nejpřednější příčky, holt se u toho občas spadne," dodal Podmol.

Světový šampionát pokračuje dalším závodem 4. a 5. února v Berlíně.