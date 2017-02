Freestylový motokrosař Podmol byl druhý v závodě MS v Berlíně

V Basileji Libor Podmol upadl po bodyvarialovém triku a skončil na šestém místě. V Berlíně však světový šampion z roku 2010 ve finálové jízdě předvedl rovnou dva triky nejvyšší kvality.

"Viděl jsem to jako jedinou šanci na výhru. Konkurence je obrovská a pro vítězství se musí riskovat. Takhle jsem naposledy vyhrál v Kolíně nad Rýnem," řekl Podmol, který se v loňském roce stal jediným závodníkem, jenž dokázal porazit trojnásobného mistra světa Melera.

Úřadující šampion předvedl zase čistou jízdu a vše zakončil trikem Flair, otočkou o 540 stupňů. To Melerovi stačilo k těsnému vítězství o pouhé čtyři body. "Někteří rozhodčí dali na první místo mě. Má jízda byla šílenější s bodyvarialy. On jel zase čistěji Flairem. Kdyby se to bralo na emoce, první místo by bylo moje. Bohužel rozhodčí mají rádi čistotu triků a emoce ne. Jsou to roboti," usmál se Podmol. S druhým místem byl nicméně spokojený. "Každé pódium je dobré, sezona dlouhá. Jezdím ale pro vítězství," řekl.

Šampionát ve freestyle motokrosu v Berlíně pokračuje dnes večerním závodem. Podmol má plán, jak vyhrát. "Musím vyčistit jízdu od chybiček. Plus mám ještě jeden trik z quater pipe rampy, který bych mohl přidat," prozradil.