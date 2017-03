Drsňák Podmol! Freestyle motokrosaře nezastavila ani zlomená ruka

Velké komplikace si přivodil Libor Podmol před sobotním závodem mistrovství světa v Polsku. Během tradiční exhibice ve Vídni mu křupla kost v dlani. I přes zranění na víkendové akci Masters od Dirt odjel tři exhibice, předvedl něco kolem 35 skoků. Jak? „Normálně jsem si vše zatejpoval pomocí pásek a rozstřihané kreditky. Nebyl to žádný super výkon, ale na zlomenou dlaň to šlo,“ uznal elitní freestyle motokrosař, který do Krakova odcestuje a až na místě se rozhodne, zda do závodu odstartuje.