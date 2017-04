S novou tváří za obhajobou. Porsche je pro mě výzva, zářil na prologu Lotterer

Tyhle stroje vás prostě musí nadchnout. Líbí se vám rychlost a technologie z formule 1, ale monoposty vám připadají spíše jako závodní stroje z jiné planety? V tom případě je šampionát WEC příjemným kompromisem. Vozy vypadají lidštěji, ale jejich brutální síla ohromí. Nezřídka se v Monze stalo, že hřmotný průjezd zatáčkami připravil stromy o poslední neopadané listy z uplynulé zimy.

Model 919 Hybrid LMP1 je slavnostně představen odborné veřejnosti

V Porsche si s modelem 919 dali pořádnou práci, ale to nebyla jediná výrazná změna. Stáj opustila australská hvězda Mark Webber, která se vydala do závodního důchodu a novou tváří v týmu se stal pětatřicetiletý německý pilot André Lotterer. Mimo jsou také Romain Dumas a Marc Lieb, takže z vítězného tria z posledního ročníku zůstal pouze Neel Jani.

Lotterer dostal u Porsche šanci také díky tomu, že šampionát opustila automobilka Audi, jejíž barvy hájil rodák z Duisburgu celých 7 sezon. „Audi byla zaběhlá stáj, tady u Porsche jsou věci ještě nové, i když auto by samozřejmě mělo být podobné," hodnotil Lotterer. „Rozhodně je to pro mě nová výzva, a to je to, po čem jsem toužil," dodal.

Není žádným tajemstvím, že seriál, který má devět závodů, je z velké části cílený na francouzské Le Mans. Legendární závod jako jediný trvá 24 hodin (ostatní "pouze" 6) a uděluje se za něj také dvojnásobný počet bodů. Vyhrát na Le Mans je pro stáj velmi prestižní a Lotterer už to ve své závodnické kariéře třikrát dokázal.

Zvuk monopostů se nedal přeslechnout

„Jeho výkony z Le Mans ale i z dalších závodů hodně promluvily do našeho rozhodování, navíc přichází od velmi kvalitní značky," řekl Seidl, který dodal, že ho ztráta kvalitního soupeře na trati hodně mrzí.

Kategorie LMP1 se tak omezí na souboje Porsche s Toyotou, a to přináší mnoho otázek. A malé obavy, zda pro fanoušky budou bitvy mezi dvěma stájemi dostačující. „Ale tohle není jen o nás, je tu přece také plno kvalitních vozů z kategorie GT a LMP2," řekl Lotterer, který slíbil příznivcům závodění napínavou podívanou.

Každý totiž ví, že přesně o tom závody jsou. Fanoušci chtějí vidět vypjaté bitvy se štiplavou vůní benzínu a piloti moc dobře ví, že je potřebují. Pro radost ze závodění. „Například ve východních zemích je často více závodníků, než fanoušků, a to není zábavné ani pro ně, ani pro nás," řekl s lehkou nadsázkou Švýcar Jani. „Proto se všichni těšíme na Le Mans, Spa, nebo Nürburgring, potřebujeme se vzájemně," dodal.

I Jani tak věří, že souboje pouze proti Toyotě budou mít náboj a radost a velká očekávání byla k vidění také u soupeře. „Jsme hodně namotivovaní, chceme vítězit, ale víme, že s Porsche to bude tuhý boj," řekl prezident týmu Toshio Sato.

První bitva bude k vidění už brzy, 16. dubna v Silverstonu.

Tenhle model teprve čeká na svou premiéru