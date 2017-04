Lotterer po prologu: Porsche je teď úplně nový začátek

PŘÍMO Z MONZY | Sedm let jezdil v barvách Audi, ale teď přišla změna. Německý tým v seriálu WEC skončil, a tak pětatřicetiletý bourák André Lotterer zvolil změnu a upsal se ambiciózní stáji Porsche. „Je to pro mě nová výzva, a to je to, co jsem si přál,“ řekl žurnalistům během prologu v Monze.

Jaké změny jste na voze oproti Audi už zaznamenal?

„Je jich plno. Audi byla zaběhlá stáj, která v tom uměla za dlouhé roky chodit, Porsche je v šampionátu kratší dobu. Zatím to nedokážu přesně v tuto chvíli posoudit, protože se teprve scházíme pohromadě. Skladba týmu je svěží a precizní a co se týče ježdění je tu mnoho změn. Auto by sice mělo být podobné, ale je fakt, že tady je benzinový motor a Audi mělo diesel. To je dost výrazná změna a musím si na ni zvyknout.“

Dokážete přiblížit rozdíly v motorech?

„Diesel má samozřejmě vyšší kroutící moment a musíte na něj tímpádem zvolit úplně jiný způsob jízdy. U Porsche se více koncentrujeme na hybridní část motoru. Jeho vliv je velký.“

Jak jste si zvykl na nové kolegy v týmu? S těmi předchozími jste spolu pohromadě byli dlouho…

„Myslím, že to je pro mě jedna z těch největších novinek. Benoit Tréluyer, Marcel Fässler a já jsme byli pohromadě sedm let a byli jsme jako bráchové a měli speciální vztah. Všichni jsme si sedli. Teď přichází něco nového, ale všichni se tu ke mně chovají moc fajn, takže se těším, že sestavíme nový dobrý tým, kde se budeme všichni cítit dobře.“

Stihli jste se už všichni seznámit i mimo závodní trať?

„Komunikovali jsme jak to jen šlo, dělali jsme vtípky, už se aspoň trochu víc známe. Ale každý vedeme jiný život, je tedy složitější trávit spolu mimo trať víc času. Až začne sezona, budeme daleko víc na cestách a určitě se brzy poznáme ještě lépe.“

V seriálu WEC se ještě neobjevil jezdec, který by vyhrál šampionát dvakrát, to pro vás musí být motivace do této sezony.

„Takhle jsem se na to ještě nepodíval, ale máte pravdu. Vždycky závodíte proto, abyste vyhrávali, a je jedno kolik výher máte, přístup změnit nemůžete. V Porsche pro mě jde o úplně nový začátek, jsem v novém týmu a mám pocit, jako kdybych ještě nic nevyhrál. To mě tlačí vpřed.“

Na startovním poli zůstalo jen Porsche a Toyota. Jak budou tyto souboje vypadat?

„Zatím nevíme, ale určitě to bude hodně zajímavé a je jasné, že oba týmy budou chtít vítězit. Závodní speciály jsou podobné, a přesto hodně jiné. Brzy uvidíme, kdo během pauzy odvedl lepší práci.“

Odchod Audi je velké téma a stále podněcuje mnoho diskuzí. Často se hovoří jen o tom, že to vlastně bude pouze Porsche proti Toyotě…

„Není to jen o nás, jezdí tu plno kvalitních aut v kategorii GT a LMP2. Naše auta jsou skvělá a už dříve svedly tyto značky mnoho výborných bitev, takže myslím, že fanoušci se i dále mohou těšit na skvělé závody.“

