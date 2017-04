Freestyle motokrosař Podmol vstoupil do ME 2. místem v Mnichově

"Jezdil jsem hlavně pro radost, ale podařil se skok z quarter pipe rampy, což mi dalo důležité body za využití tratě," řekl Podmol spolupracovníkovi ČTK.

Česká freestylová jednička není v posledních týdnech ve stoprocentní kondici. Druhý muž průběžného pořadí MS si koncem března na exhibici ve Vídni komplikovaně zlomil kost v dlani. Následně sice Podmol absolvoval závod v Krakově, do Mnichova však jel hlavně proto, aby podpořil mladšího bratra Filipa.

"Moje ruka je stále trochu retardovaná, tělo pomalé a celkově nejsem ve formě. Na motorce jsem neseděl několik týdnů, takže jsem se nemohl připravovat pořádně ani fyzicky," uvedl Podmol, kterému se ještě k tomu vytvořila kýla v břiše. "S ní to bylo mnohem náročnější, při skocích jsem si připadal, jako by mi vnitřnosti vyskakovaly z těla. Druhé místo na mistrovství Evropy je pro mě příjemným šokem a motivací do budoucna," řekl.

Ve středu jde Podmol na operaci, kdy bude opět závodit, teď netuší. "Do léta bych chtěl být určitě plnohodnotně fit. Stále chci vyhrát titul světového šampiona a vybojovat zlatou medaili na letošních X-Games," uvedl Podmol. Další start jej teoreticky může čekat 3. června, kdy bude ME pokračovat druhým dílem v Hamburku.