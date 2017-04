Parádní úspěch! Ouředníček nenašel v Maroku přemožitele

Rallye Morocco Desert Challenge odstartovala na Velikonoční pondělí z Agádíru s šestisty účastníky, včetně jezdců jako Nuno Matos, legenda cross-country rallye Stephane Henrard nebo showman a známý dakarský závodník Tim Coronel.

Soutěž nezačala pro posádku Ouředníček - Křípal hladce. Po technických problémech s benzínovou pumpou v první etapě ztratilo české duo druhý den víc než hodinu kvůli zadřené poloose. Časová ztráta vypadala jako příliš vysoká. Po prvním vítězství ve třetí etapě však Češi zahájili boj o příčky nejvyšší a nenechali již nikoho na pochybách.

V polovině závodu se česká posádka ujala ve speciálu Ford Ranger Dakar vedení, které po zbylé tři dny už nepustila, a to i přes značné potíže s interkomem v předposlední etapě.

„Bojovali jsme do posledního kilometru! Byl to opravdu dramatický finiš, protože 10 kilometrů před cílem jsme lehce zabloudili. Nakonec jsme ale cestu našli a udrželi si vedení. Mám z tohoto vítězství fantastický pocit, je to mé první absolutní vítězství na pozici pilota a je pro mě o to cennější, že se tak stalo v tak dlouhém a náročném závodě," řekl Ouředníček, který si náročný závod chválil.

Český tým South Racing CE absolvoval v Africe na 2 100 závodních kilometrů, což je o pět set více než na letošním ročníku Rally Dakar. O vyrovnanosti závodu svědčí fakt, že v cíli dělilo Tomáše Ouředníčka a Maika Williemse pouhých 5 minut a 37 sekund. Česká posádka vyhrála nejen kategorii 4x4, ale také absolutní pořadí automobilové kategorie.