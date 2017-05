Buggyra nalákala Vršeckého, vrací se do mistrovství Evropy tahačů

Jezdec David Vršecký se po roční odmlce vrací do mistrovství Evropy tahačů. Jednačtyřicetiletý dvojnásobný vítěz seriálu z let 2008 a 2009 bude v některých závodech šampionátu plnit roli druhého pilota stáje Buggyra vedle týmové jedničky Adama Lacka, který se letos pokusí vylepšit předešlá dvě druhá místa a premiérově vybojovat celkové prvenství.

"Vloni jsem se rozhodl pro Rallye Dakar, ale zjistil jsem, že zdravotně mi to nepřidává, tak jsem se nakonec nezúčastnil. Na letošek to s okruhovým autem vypadá líp, nějaké závody bych chtěl odjet. Nebude to ale celá sezona," řekl Vršecký na předsezonní tiskové konferenci v Praze.

"Jedním z těch hlavních cílů je pomoci Adamovi k vítězství. Nejen tím, že seberu někomu ze soupeřů body, ale taky líp připravit auto do sezony. A další cíl je udělat nějaké hezké umístění," dodal Vršecký, který v březnu vyhrál exhibiční závod v Indii a u roudnické Buggyry je zároveň šéfkonstruktérem.

Zatím není jisté, které z devíti závodů seriálu Vršecký pojede. "Odjíždíme na Slovensko na testování, po kterém se rozhodneme, kdo nastoupí do prvního závodu. Máme Chorvata Nika Puliče předběžně připraveného jako alternativní záskok, post druhého jezdce tedy budeme řešit podle potřeby," uvedl manažer Buggyry Jan Kalivoda. "Letošní prioritou je boj Adama o titul. Celý tým udělá vše pro to, aby to vyšlo, David udělá vše pro to, aby k tomu přispěl," dodal Kalivoda.

Lacko v minulých dvou sezonách obsadil druhé místo a letos pomýšlí na nejvyšší stupínek. "Dám do toho maximum jako vždy a budeme se snažit vyhrát," prohlásil Lacko. Návrat Vršeckého přivítal. "Já ho přemlouval, už když končil, ať nekončí. Jsem z toho hodně nadšený a mám radost asi ještě větší než David," doplnil s úsměvem dvaatřicetiletý pilot.

Konkurenci v šampionátu zvýší návrat Španěla Antonia Albaceteho, spolu s Vršeckým tak bude na startu hned pět bývalých mistrů Evropy. "Soupeřů je hodně, za největší považuji Albaceteho, Hahna a letos i Kisse. Bude to trošku oříšek," prohlásil Lacko.

Šampionát odstartuje 13. a 14. května v Rakousku a letos poprvé zavítá také na Slovensko. Pro Buggyru bude tradičním vrcholem domácí podnik v Mostě o prvním zářijovém víkendu. Seriál tentokrát devátým závodem v říjnu nevyvrcholí v Le Manse, ale ve španělské Jaramě.