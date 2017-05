Na začátek dvě čtvrtá místa. Motor byl jako ementál, culil se Lacko

Ještě, než se v sobotu na Red Bull Ringu začalo bojovat, musel Lacko řešit jiné starosti. Jeho závodnímu speciálu začal stávkovat píst a v pátek večer tak musela přijít na řadu výměna motoru. „Má hodně děr, je jako ementál," vtipkoval tradičně dobře naladěný Lacko.

Těžko říct, jestli to výrazněji ovlivnilo jeho pozici v prvním sobotním závodě, osmé místo není zrovna tím, kde se český jezdec běžně vyskytuje. „Jenže když se podíváte na čas, odskočil nám akorát Jochen Hahn a dalších sedm jezdců bylo ve dvou desetinách, a to je hodně vyrovnané," řekl Lacko a těšilo ho, že od půlky závodu už zrychloval.

Začátek tak totiž nevypadal, Lacko se rychle posunul na šesté místo, ale dlouho se zdálo, že tato pozice bude pro něj koncová. Navíc musel odolávat atakům dotěrného Norberta Kisse.

Ve druhé půlce závodu ale ukázal, co dokáže a díky jezdeckému umu i lehké výpomoci od soupeřů nakonec vybojoval čtvrtou pozici. S přehledem vyhrál úřadující šampion Jochen Hahn následovaný blonďatou německou stíhačkou Steffi Halmovou.

Druhou jízdu pak Lacko nechal Hahna i Halmovou těsně za sebou, o jednu příčku se ze startu posunul a znovu dojel čtvrtý. Ve dvou závodech se tak celkem slušně prokousal startovním polem, a to se na trati, o které se říká, že se na ní nedá předjíždět, skutečně cení. Jediné, co ho mrzelo bylo to, že se neobjevil na stupních vítězů.

Ale co není, může být. „Třeba v neděli začne pršet a bude to ještě lepší," zamrkal Lacko, kterému se na mokru vždycky daří.

Výsledky:

1. závod: 1. Hahn (Něm./Iveco), 2. Halmová (Něm./MAN) - 2,213, 3. Körber (Něm./Iveco) - 10,717, 4. Lacko (ČR/Buggyra) - 10,983.

2. závod: 1. Rodrigues (Port./MAN), 2. Kiss (Maď./Mercedes) - 3,876, 3. Körber (Něm./Iveco) - 4,719, 4. Lacko (ČR/Buggyra) - 5,324.