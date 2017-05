Závěr jako víno, Lacko urval druhé místo. Nevracíme se s prázdnou, těšilo ho

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Vítězství sice neklaplo, i tak ale český tým Buggyra vedený Adamem Lackem odvedl v prvním závodě nového ročníku ETRC na Red Bull Ringu kvalitní práci a může panovat spokojenost. A to hlavně díky druhému místu z nedělního druhého závodu. „Na to, jak jsme se tu s tím od pátku mordovali, můžeme být spokojeni. Jsem rád, že jsme závody završili umístěním na bedně," řekl Lacko.

V sobotu médiím sdělil, že by s nadšením pro nedělní závody uvítal zmoklou závodní trať. Nevyšlo to, a to doslova o pár minut, přesto si Lacko vedl od začátku velmi solidně. Jenže... Trénink se dařil podle představ, ale pak přišel malý šok. Všechny jeho časy byly zrušeny pro překročení maximální povolené rychlosti a z první pozice v úvodním závodě se rázem stala desátá. Nepomohl ani oficiální protest.

„Přišlo mi to nefér, každému to jelo rychleji, ne jenom nám. Vedení šampionátu by si v tom mělo udělat pořádek. Doufám, že v dalším závodě v Misanu to tak nebude, protože takhle to nejde. Díky tomu, že ETRA (European Truck Racing Association) něco podělá, my jezdci pak trpíme," kroutil hlavou rodák z Čeladné.

Jenže v závodě dvaatřicetiletý jezdec znovu ukázal svou kvalitu a zkušenosti a už ve druhém kole hájil pátou pozici, na které také dojel.

Druhá bitva byla pak perfektní závodnickou podívanou a parádní přetahovanou. Lackovi pomohlo, že natěšená Steffi Halmová musela s defektem odstoupit a zbytek konkurence se pral mezi sebou. On se tak ze druhé pozice mohl soustředit jen na vedoucího Saschu Lenze.

Za polovinou závodu se pak přiblížil natolik, že se rozhodl zaútočit. I když mu bylo jasné, co takový atak obnáší a že suverén Jochen Hahn mu dýchá na záda a pokusí se využít každé skulinky. Došlo ke kontaktu, Lacko Lenze pošťouchl, předjel, ale stále byl druhý. Tentokrát za Hahnem.

„Však víte, jak se to říká. Dva se perou a třetí se směje a bere. Já jsem to čekal, snažil jsem se tomu předejít, ale bylo úplně jasné, že když se do manévru pustím, tak toho Jochen využije," vysvětloval Lacko.

Zavřít kralujícího mistra Evropy už nechtěl, takhle se to na trati mezi truckery nedělá. Tahle závodnická sorta má totiž velmi dobrou paměť a Lacko ví, že jeho německý soupeř by mu podobnou kulišárnu velmi brzy vrátil. A takhle by to mohlo být naopak.

Cílem tedy Lacko projel jako druhý, celkem za víkend nasbíral 34 bodů a je se ztrátou 17 bodů na třetím místě celkové tabulky.

Výsledky:

1. závod: 1. Halmová (Něm./MAN), 2. Hahn (Něm./Iveco) - 0,582, 3. Albacete (Špa./MAN) - 4,758 ... 5. Lacko (ČR/Buggyra) - 8,591.

2. závod: 1. Hahn (Něm./Iveco), 2. Lacko (ČR/Buggyra) - 0,975, 3. Lenz (Něm./MAN) - 4,518.