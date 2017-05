Závod závodů! 24 hodin Le Mans – jedinečná záležitost i pro komentátory

Vytrvalostní závody se svým charakterem hodně přibližují cyklistice: dlouhou dobu se zdánlivě "nic neděje", pak najednou do koloběhu událostí vstoupí havárie, incident v boxech nebo změna počasí. Jenže zatímco v cyklistice diváci mohou celkem snadno vidět, kdo je vepředu a kdo vzadu, na třináctikilometrovém okruhu se do počtů musí zakomponovat také počet zastávek u mechaniků (přičemž týmy během závodu i několikrát plánovaně vyměňují brzdy, takže platí, že není zastávka jako zastávka), provoz na trati a v případě poloprofesionální kategorie GTE Am také to, kdo zrovna vůz řídí.

Kromě toho, že člověk musí být neustále ve střehu, je třeba také reagovat na kolegu komentátora, s nímž během dlouhého závodu můžeme probrat ledacos, od životopisů závodníků až po obecné trendy v automobilismu. Před startem každého ročníku Le Mans se tak nějak v hlavě komentátora rodí myšlenka na to, "o čem se bude povídat", ale závod utíká a utíká až člověka později zamrzí, jakou perličku třeba ani nestihl říct.

Závod závodů... Zažité označení slavného podniku na okruhu La Sarthe i v hlavách příležitostných diváků motorsportu na stanicích Eurosportu evokuje něco výjimečného. V kontextu závodu sportovních vozů je nepřetržité vysílání něčím mimořádným.

„V minulosti jsme dostávali tisíce mailů, v posledních letech se aktivita přesunula na Facebook, kde každým rokem máme unikátní událost, kde se sejdou fanoušci a mnohdy i diskutují mezi sebou,“ říká Zdeněk Míka z české verze Eurosportu.

Le Mans je unikátní a nepřekonatelná záležitost a jednoznačně celosvětový fenomén. Týmy z Evropy, Ameriky a poslední dobou také z Asie či Ruska míří k pokračování příběhu, který se začal psát už v roce 1923.

Z komentátorského hlediska se toho příliš nemění: už několik let se závod vysílá kompletně na E1 a nadšení zůstává z tohoto motoristického svátku také obrovské.

