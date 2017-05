Prezident Autoklubu věří ve spravedlivější rozdělování dotací

Prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček věří, že nový způsob rozdělování státních dotací do sportu bude spravedlivější a zohlední i neolympijské sportovní svazy a organizace zaštiťující sport pro všechny. Ty by podle něho měly mít také odpovídající zastoupení v komisích, které o přidělení dotací rozhodují.

„Dosavadní výstupy policejního šetření ukázaly, že ve sportu si někteří byli rovnější a jejich projektům třeba v investičním programu bylo masivně vyhověno na úkor jiných. Například Autoklub nedostal letos stejně jako za poslední asi tři roky na investičních dotacích ani korunu,“ uvedl Šťovíček.

Podle jeho informací nezískala nutné prostředky na tělocvičné náčiní třeba ani Česká obec sokolská. „Přitom se jedná o částky o dva řády nižší, než jsou zveřejněné dotace na investice do fotbalových hřišť,“ upozornil prezident Autoklubu, který je největším sportovním svazem zastupujícím motosport.

Štovíček by přivítal, kdyby se dotace rozdělovaly spravedlivěji, než tomu podle něj bylo v minulosti. „Proti fotbalovému hnutí nic nemám. Je to náš největší sport a zasluhuje masivní podporu, a chápu preferenci olympijských sportů, ale byl bych rád, aby přiměřený podíl dostaly všechny sportovní svazy a organizace zajišťující sport pro všechny,“ prohlásil vystudovaný právník, jenž je známý i zastupováním Romana Kreuzigera ve sporu s Mezinárodní cyklistickou federací ohledně biologických pasů.

Právě i neolympijské sporty a sportovní organizace by podle Šťovíčka měly mít odpovídající zastoupení také v odborných komisích, které rozhodují o přidělení dotací a které by měly být nově obsazeny. „I náš hlas musí být vyslyšen. Doposud tomu tak nebylo a je potřeba to zásadním způsobem změnit,“ řekl Šťovíček.