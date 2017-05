Lacko si v Misanu připsal první letošní triumf v ME tahačů

Lacko v Itálii ovládl kvalifikaci a první závod následně vyhrál stylem start-cíl. "Norbert Kiss se mě držel jako klíště, ale jsem rád, že auto fungovalo, jak mělo. První pozici jsem udržel až do cíle a máme tak první letošní vítězství," radoval se Lacko.

Do druhého závodu si nejlepší osmička otočila pořadí a třiatřicetiletý český pilot dojel do cíle čtvrtý. Původně třetí Maďar Kiss byl ale dodatečně penalizován a klesl na deváté místo. "Trvám na opakování ceremoniálu," vtipkoval následně Lacko, který byl před startem italského dílu ME třetí.

Mistrovství Evropy tahačů v Misanu (Itálie):

1. závod: 1. Lacko (ČR/Buggyra) 24:58,339, 2. Kiss (Maď./Mercedes-Benz) -0,906, 3. Halmová (Něm./MAN) -9,882.

2. závod: 1. Hahn (Něm./Iveco) 25:06,290, 2. Halmová -3,374, 3. Lacko -4,635.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 69, 2. Lacko 62, 3. Halmová 61.