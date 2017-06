Kolomý pomalu zbrojí na Silk Way Rally a láká ho double

Na účastníky čeká na trase Moskva – Kazachstán – Peking cca 10 000 kilometrů, které prověří jezdce i techniku. „Ke každému závodu vzhlížím s patřičnou pokorou, přesto jsem skoro 100% přesvědčen, že po tom, co jsme zažili letos na Dakaru, mě hned tak něco nepřekvapí,“ konstatoval spokojeně Martin Kolomý, který díky svému triumfu v čínském truckovém šampionátu ví, jak chutnají oslavy v Pekingu. „Pochopitelně, rally je o něčem úplně jiném, ale proč nedat double.“

„Silk Way Rally nás v minulosti vždycky lákala, nicméně až letos jsme se s Tatrou dohodli, že vedle Dakaru pojedeme i tuto soutěž,“ říká týmový manažer Jan Kalivoda, přičemž zdůrazňuje podporu společnosti Tatra. „V minulosti jsme přípravu na Dakar postavili na kratších závodech světového šampionátu Cross Country Rally. Dakar 2018 ovšem začne rovnou v Peru na pískových polích, takže písky „přecpaná“ Silk Way se jeví jako ideální varianta kvalitní přípravy. Minulý rok jsme závod pečlivě sledovali, vzhledem ke konkurenci a špičkové práci pořadatelů, se nám jeví jako velmi atraktivní s patřičným marketingovým potenciálem. Loni ale ve stejném termínu vrcholilo mistrovství Evropy ve fotbale, chystala se olympiáda v Rio de Janeiro, čemuž odpovídal ve srovnání s Dakarem přece jen poněkud pokulhávající mediální obraz. Letos to bude, doufejme, že i naší zásluhou, mnohem lepší. Naši fanoušci se mají na co těšit.“

Martin Kolomý si pak v souvislosti s premiérovou účastí na Silk Way Rally pochvaluje počet najetých ostrých kilometrů. „Vzhledem k prestiži soutěže se určitě nepojedu jenom zúčastnit a testovat bez ohledu na výsledek. Svou účastí každopádně snížíme tréninkové manko, které máme především ve srovnání s jezdci Kamazu. Již týden pracujeme na analýze trati, sháníme dostupné informace.“

Jejich cenným zdrojem je Aleš Loprais, vítěz z roku 2011. „Vzhledem k tomu, že české barvy bude hájit v nabité konkurenci pouze Martin s Alešem, byť každý z nich bude startovat v jiném týmu, jeví se vzájemná spolupráce jako oboustranně nezbytná. Navíc Aleš pojede s naším motorem Gyrtech,“ konstatuje Honza Kalivoda.