Budoucnost závodění? Formule E se nedá s ničím srovnat, říká jezdec Jaguaru

Příznivci burácejících motorů by další odstavce asi měli vynechat, tady se dunivého zvuku skutečně nedočkají. Ale to, že samotný monopost při jízdě zní trochu jako hodně rozzlobená tramvaj, by fanouška motorsportu nemělo odradit. Dočká se tu totiž velké porce zábavy.

Nick Heidfeld, Nicolas Prost, Nelson Piquet Jr., Lucas di Grassi a další bývalí jezdci formule 1 jsou zárukou toho, že kdo seriál ještě nezná, měl by mu dát šanci. Tratě jsou relativně krátké a zábavné, a to většinou proto, že se jezdí ve městě.

K vidění jsou například tradiční šikany v Monaku, v Pařiží se bojuje nedaleko Eiffelovy věže a v Berlíně zase na letišti, které svého času používal i Adolf Hitler. Není tedy třeba očekávat megalomanské a mnohdy fádní uměle vytvořené zdlouhavé okruhy bez duše, které jsou k vidění ve formuli 1. Tady se jezdí pořádně natěsno, šťouchnutí soupeře není hned důvodem ke konci v závodě. Všechny vozy jsou navíc technologicky stejné, o to více vynikne kvalita jezdce.

VIDEO: Takhle zní elektrická formule

Jak zni elektronicka formule? Trochu jako takova nastvana tramvaj. pic.twitter.com/QjiDT9KZ6k — Martin Tomaides (@MartinTomaides) June 10, 2017

Velké stáje to vidí a nebojí se do projektu napumpovat své peníze. Nablýskaná formule disponuje 200kw, ale do závodu se smí použít pouze 170kw. I když moderní pojetí seriálu tady nabízí netradiční zvýhodnění, takzvaný "fan boost."

Jde o to, že zhruba dva týdny před startem závodu mohou fanoušci na sociálních sítích hlasovat pro svého oblíbeného jezdce a trio, které získá nejvíce hlasů, pak během závodu dostane posílení ve výši 100kj energie. Bláznovství? Kdepak, tohle je zábava! A šance každého diváka trochu ovlivnit závod. „Musím přiznat, že vůz formule E se nedá srovnat s ničím, co jsem kdy řídil," řekl například náhradní jezdec Jaguaru Ho Pin Tung.

Co překvapí je také střídání vozů. Zhruba v polovině závodů míří jezdci do boxů, vyskočí a přesedlají do druhého, nabitého monopostu. Energie je klíčovým bodem, za její nadměrné využití například můžete být potrestáni průjezdem boxovou uličkou.

I tam jsou pravidla striktní. Švéd Rosenqvist kvůli chybnému výjezdu z boxů během nedělního závodu inkasoval dodatečně desetivteřinovou penalizaci a v Berlíně přišel o druhou výhru během dvou dní. Tu tak bral favorit Buemi. „V první řadě chci gratulovat Felixovi, ten si dnes výhru určitě zasloužil. S výsledkem jsem velmi spokojený, jen chutná trochu jinak, než normálně," řekl Buemi, který cílem projel jako druhý.

Další štací bude 15. července New York.