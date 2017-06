Podmol za rok Dakar nepojede, soustředí se na freestyle motokros

Z prestižní akce adrenalinových sportů chce přivézt třetí zlato. "Opět se zúčastním skoku do výšky. Věřím si, chci skončit minimálně na bedně a nejlépe vyhrát," řekl Podmol spolupracovníkovi ČTK. Start na X-Games jej čeká ve druhé polovině července.

Důvodů, proč Podmol vynechá ročník 2018 nejtěžší maratonské soutěže, je více. "Mým cílem je dakarskou rallye odjet smysluplně. Tedy neodcestovat do Jižní Ameriky jako turista, ale bojovat o co nejlepší výsledek. Přáním bylo sehnat angažmá v týmu, který má profesionálně nastavené podmínky. To však nevyšlo," vysvětlil Podmol, který by se stal prvním freestyle motokrosařem, který by se na motorce Dakaru zúčastnil.

Legendární soutěž si byl 'okouknout' letos, kdy jel v jednom z doprovodných vozidel Barth racing týmu. "Po jednom týdnu v Jižní Americe jsem pochopil, jak náročná soutěž to je a jak je důležité se na vše připravit. Kombinovat dálkové soutěže s freestylem by nebylo moudré. Zvykat si na závodní motorku chce více času. Účasti na Dakaru se ale v budoucnu nevzdávám. Pokud tak učiním, tak to chci udělat naplno," doplnil Podmol.

Třiatřicetiletý motocyklista se tak nyní naplno soustředí na freestyle, v němž se mu letos daří. I přes operaci kýly nebo zlomeninu ruky drží ve světovém šampionátu průběžné druhé místo, v únoru vyhrál závod v Berlíně. Průběžně první je v rámci evropského seriálu.

"Podepsal jsem s promotérem smlouvu na všechny letošní závody. Cílem je vybojovat titul mistra světa," řekl Podmol. Již nyní se pilně připravuje i na X-Games. V loňském roce se v texaském Austinu podělil o vítězství ve skoku do výšky s Australanem Jarrydem McNeilem. Oba na hrách v extrémních sportech překonali 33 stop, tedy 10,058 metru.

"Doma už budu vyrábět na své zahradě hroudu hlíny. V tréninku se zaměřím na zlepšení techniky rozjezdu, odrazu a samotného skoku. Pro medaili bude potřeba překonat minimálně desetimetrovou výšku. Poslední roky je trend stavět skoky více technicky náročné s menším rozjezdem, a to kvůli bezpečnosti," doplnil český jezdec, který ze skoku do výšky má již šest medailí, z toho dvě zlaté.

"X-Games jsou pro mě prioritním závodem, v USA tuto olympiádu adrenalinových sportů sledují miliony lidí," dodal Podmol. Pro akci je i prvním náhradníkem v disciplíně Best Trick, tedy v soutěži o jeden nejlepší trik.