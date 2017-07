Podmol odletěl na X-Games: Jsem zdravě naštvaný, chci medaili

Libor Podmol jako jediný český zástupce odletěl v úterý ráno na letní olympiádu extrémních sportů do USA. Prestižní X-Games začnou v Minneapolis již ve čtvrtek. Český freestyle motokrosař se představí ve dvou disciplínách během jediného dne! V sobotu od 19:00 SEČ (PP na Nova Sport 2) bude ve Step-upu, tedy ve skoku do výšky přes laťku, obhajovat zlatou medaili z loňského roku. A od 2:00 nedělního rána (PP na Nova Sport 1) odstartuje do disciplíny Best Trick. „Bude to náročné, ale věřím si. Jsem zdravě naštvaný a chci se porvat o medaile,“ vyhlásil Podmol, který je také náhradníkem v disciplíně Freestyle.

Podmol se na X-Games připravoval doma na své zahradě ve Znosimi. Na kopec hlíny dal laťku a na dopad položil koberec. „Šlo spíše o pocit. Na závodě skáčeme s motorkou do výšky deseti metrů, na zahradě vyletím jenom tři metry do vzduchu,“ dodal Podmol, který v loňském ročníku olympiády extrémních sportů skočil do výšky 33 stop, tedy 10,058 metru. O první místo se však musel podělit s Australanem Jarrydem McNeilem. „Také letos bude konkurence veliká. Z šesti jezdců může vyhrát prakticky kdokoliv,“ tvrdil Podmol, který má z X-Games již šest medailí, z toho dvě zlaté.

VIDEO: Příprava na X-Games

Český freestyle motokrosař kladl důraz hlavně na mentální připravenost. Kromě posilování se zaobíral balančními cviky, v rámci meditace si přeskok přes laťku v mysli vizualizoval. „Skok do výšky je totiž psychická disciplína. Vyhraje ten, kdo více chce. Bojujeme totiž proti strachu, který nám brání skočit výš. Trénuji tak, abych si věřil,“ popisuje Podmol, kterého inspiruje také nová knížka od mentálního kouče Mariana Jelínka (Neztraťte motivaci v době blahobytu). „Líbila se mi v ní pasáž o tom, že není důležité, jak často něco děláme, ale kolik do toho dáváme srdce. Do těchto X-Games chci dát celé své srdce. Už teď jsem v závodním módu, do Ameriky si jedu pro medaili.“

Favoritem disciplíny Step-up bude kromě Podmola také americká legenda Ronnie Renner, který na X-Games vybojoval celkem 8 zlatých medailí. Vysoko pomýšlí také Ital Massimo Bianconcini nebo Australan Jarryd McNeil. Český zástupce zasáhne také do závodu Best Trick. Zde bude soupeřit proti australským freestyle motokrosařům Robu Adelbergovi, Joshi Sheehanovi, Jacksonu Strongovi nebo Levimu Sherwoodovi z Nového Zélandu. „V Best Tricku chci udělat bodyvarialový trik Volt. Jako druhý mám připravený z quarter pipe rampy Eggroll heel clicker. Tuhle kombinaci nikdo nedělá. Tak uvidíme,“ popsal svůj plán Podmol.

Jednou z klíčových věcí bude také seřídit správně motocykl. Podmolova yamaha, se kterou závodil také v minulém roce, je nastavená na maximální výkon. „Motor vydrží být nastartovaný dvě minuty, pak se přehřeje. Proto ji pouštím těsně před startem,“ dodal mistr světa z roku 2010. „Do USA si proto bereme motorové mapy a hodně rozet. Na místě ji budeme dolaďovat.“ V Minneapolisu se pojede pod zataženou střechou, což by mohlo Podmolovi vyhovovat. „Jsem zvyklý závodit v uzavřené hale ze světového šampionátu. Vím co čekat.“

Všechny závody s Podmolovou účastí odvysílá Nova Sport. Na stejném televizním kanálu bude ke zhlédnutí také dokument z Podmolovy produkce z loňského ročníku X-Games. Fanoušci si také mohou stáhnout mobilní aplikaci Podmol, kde budou k dispozici příspěvky z letní olympiády extrémních sportů.