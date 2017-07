ROCK'N'RIDE láká na souboj bratrů Podmolů a hvězdy endura!

Přijet na vlastní motorce, zajezdit si po areálu, poslechnut si živou muziku a podívat se na závody. A to pořádné! Motocyklový festival ROCK'N'RIDE slibuje nevšední kombinaci a zážitky. Již v sobotu 28. června odstartuje freestyle motokrosová show včele s čerstvým medailistou z X-Games Liborem Podmolem, kterého vyzve jeho mladší bratr Filip, zkušený Martin Koreň a další jezdci z české špičky. To v SuperEnduru půjde zase o souboj domácích šampionů Ondřeje Helmicha s Radkem Tomanem.

V tomto týdnu se Libor Podmol vrátil z olympiády extrémních sportů v Minneapolisu, kde ve skoku do výšky bral bronzovou medaili. Po X-Games bude mistr světa ve freestyle motokrosu létat o příštím víkendu v areálu Kavčák u Benešova. V pátek a v sobotu se divákům představí v rámci závodu Cassida FMX a v soutěži o nejlepší trik. Co má v plánu předvést? To nejtěžší! „Určitě ukážu bodyvarialového Volta, u kterého jsem se několikrát zranil. A potom LP spin,“ dodal Podmol.

Jenže konkurence se nebude chtít zahanbit. Naopak! Filip Podmol už delší dobu trénuje dvojité salto. To se ještě na hlínu v České republice nepodařilo nikomu skočit. Postará se o to mladší bratr z PodmolBros? „Je to klidně možné. Filip nás také před několika lety překvapil, když předvedl salto na motorce. Nikdo to neočekával. Myslím, že to v rámci show může klidně dokázat,“ dodal Martin Koreň, jeden z hlavních organizátorů festivalu ROCK'N'RIDE.

Cílem znovuzrozené akce je připravit něco, co v České republice ještě nebylo. Zkušenější jezdci se mohou na své motorce zúčastnit nedělního endurového Memoriálu Jaroslava Kuklíka a rekreační jezdci mají možnost vyjet na trať! „Motocyklový fanoušek se v sobotu povozí, podívá se na závody a skvělé triky, poslechne si hudbu a druhý den se srovnává s kocovinou,“ naznačil jasný plán Koreň, který organizuje freestyle motokrosové akce po celém světě.

Poprvé v historii se uskuteční závod SuperEndura na venkovní trati. A účast bude opravdu prestižní! Proti sobě se postaví letošní domácí mistr v endurosprintu E3 a endurosprint E2. Tedy Ondřej Helmich a Radek Toman. Oba ještě vyzve Jakub Šefr, mnohonásobný účastník Šestidenní, nebo Martin Kulhánek, letošní vicemistr republiky enduro sprint E1. Chybět nebude ani jezdi ze širší endurové reprezentace Víťa Kuklík a Martin Kuklík. Na nedělním enduro sprintu nebude chybět ani Libor Podmol a Martin Koreň. Od pátku až do neděle se mohou diváci těšit na koncerty známých kapel, například Prague Conspiracy.



Seznam FMX jezdců: Libor Podmol, Filip Podmol, Martin Koreň, František Máca, Aleš Liemann, Lukáš Volšický, Radek Bílek, Pavel Polášek, Julien Vanstippen, Jochen van den Eede.

Hvězdy SuperEndura: Ondřej Helmich, Radek Toman, Jakub Šefr, Martin Kulhánek, Víťa Kuklík, Martin Kuklík.



Vstupenky v předprodeji můžete zakoupit na www.rocknride.cz/vstupenky/ za zvýhodněné ceny:

Pátek: 150 korun

Sobota: 200 korun

Neděle: 150 korun

Na celý víkend: 350 korun

Vstupenky budou k dispozici i na místě:

Pátek: 200 korun

Sobota: 250 korun

Neděle: 200 korun

Na celý víkend: 450 korun



ROCK'N'RIDE

28. – 30. července (2017)

Areál Kavčák.