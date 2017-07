ROCK'N'RIDE: Freestyle triky, skvělá atmosféra a závody endura!

Od pátku do neděle se kousek od Benešova uskutečnila oživená akce ROCK'N'RIDE. Do areálu Kavčák přilákala kolem 2,5 tisíce návštěvníků. Po tři dny probíhaly večírky za živé muziky a přes den se řádilo na motorkách. Program vyplnil freestyle motokros a závody endura. „Zaplnili jsme maximální kapacitu, na kterou jsme pro letošní ročník byli připraveni. Chceme, aby se z ROCK'N'RIDE stala tradiční letní událost,“ řekl Martin Koreň, zkušený freestyle motokrosař a hlavní organizátor.

Souboj bratrů Podmolů, tedy mladší Filip vyzval staršího Libora. A jak to dopadlo? Nakonec vyhrál Filip Podmol, a to v disciplíně Best Whip a Best Trick.

„Bratr nakonec neudělal náročný trik Volt, tedy otočku kolem své osy nad letící motorkou. To bylo rozhodující,“ hlásil Filip Podmol, který závody ovládl v konkurenci Martina Koreně, Františka Máci, Aleše Liemanna, Lukáše Volšického, Radka Bílka, Pavla Polášeka nebo Juliena Vanstippena a Jochena van den Eedeho. „Moc se mi líbilo to propojení motocyklových komunit. Doufám, že to příště bude ještě lepší,“ dodal Podmol vítěz Cassid FMX soutěží.



VIDEO z letošního ročníku:

Premiéru mělo také SuperEnduro pod širým nebem. V Česku se něco takového jelo vůbec poprvé. Vítězem se stal Jan Charvát, druhý byl Martin Kulhánek, třetí Jan Vašta. „Hodně dobře se to osvědčilo. Už teď připravujeme vše na příští rok,“ konstatoval Vít Kuklík, který se stal vítězem O putovní pohár Jaroslava Kuklíka. Na druhém místě skončil Jan Charvát, třetí dojel Martin Kulhánek. „Vše dopadlo na jedničku, lidi si také pochvalovali možnost si projet trať se svojí motorkou,“ doplnil Kuklík.

Vyzkoušet si trať na vlastní kůži se svým strojem bylo jedním z velkých lákadel. Využilo toho několik desítek lidí. „Chceme z ROCK'N'RIDE udělat jednu z největších motoristickou akcí v České republice, a to s mezinárodním přesahem. Potvrdili jsme si, že to možné je. V příštím roce budeme v areálu KBS UMKA budeme ještě silnější,“ dodal Martin Koreň.