Lacko vyhrál v Maďarsku druhý závod a dál vede šampionát tahačů

"David (Vršecký) dobře odstartoval a navíc mi tam nechal prostor se za ním protáhnout na druhé místo. Nakonec je z toho vítězství, ze kterého mám obrovskou radost," uvedl Lacko v tiskové zprávě.

Lídr ME doplatil v prvním závodu na špatný start a do cíle dorazil na čtvrtém místě. "Na startu jsem se dostal do sevření a nebylo kam jet. Pak jsem celý závod kroužil za Breretonem, ale v tom vedru jsem měl problém uchladit auto. Ještěže se mi aspoň podařilo vrátit zpět na výchozí pozici," řekl Lacko.

Jeho týmový kolega z Buggyry Vršecký dojel v Maďarsku osmý a čtvrtý. O třetí místo přišel v poslední zatáčce, kde se před něj dostal Brit Ryan Smith. "Škoda, že ta bedna nevyšla, ale začalo to tak klouzat, že jsem se sotva držel na trati. Opravdu mě to štve," řekl Vršecký.

Závod mistrovství Evropy tahačů v Mogyoródu (Maďarsko):

První jízda: 1. Kiss (Maď./Mercedes) 25:47,263, 2. Hahn (Něm./Iveco) -7,505, 3. Halmová (Něm./MAN) -10,437, 4. Lacko -17,551, ...8. Vršecký (oba ČR/Buggyra) -34,954, 12. Vojtíšek (ČR/MAN) -46,958.

Druhá jízda: 1. Lacko 25:51,814, 2. Hahn -0,602, 3. Smith (Brit./MAN) -17,389, 4. Vršecký -17,451, ...13. Vojtíšek -2 kola.

Průběžné pořadí ME: 1. Lacko 202 b., 2. Kiss 159, 3. Hahn 159, ...10. Vršecký 38, 23. Vojtíšek 1.

Pohár konstruktérů: 1. Buggyra Racing 262, 2. Iveco Magirus 257, 3. Reinert Adventure 246.