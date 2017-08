Na domácí trati se musíme snažit ještě o kus více, říká lídr Lacko

Poprvé v kariéře přijíždí na domácí závod do Mostu jako vedoucí jezdec šampionátu. Vloni byl Adam Lacko třikrát na stupních vítězů, a to by si přál zopakovat. „Před domácím publikem je to to nejlepší, co můžeme ukázat," těší se český závodník ze stáje Buggyra, který hájí náskok 58 bodů před druhým Norbertem Kissem. Podle pořadatelů by těsné bitvy o další body mohlo o víkendu sledovat až 100 tisíc fanoušků.

Co očekáváte od závodního víkendu v Mostě?

„Jde o domácí závod, budou tam fanoušci, sponzoři a kamarádi a všichni tam jedou s tím, že nás uvidí na stupních vítězů, takže je tam větší tlak než na dalších závodech. Jinak je to všude stejné, na každém závodě jedeme pro co nejlepší výsledek a chceme vítězství, ale na domácí trati jako kdyby člověk cítil, že se musí snažit ještě o kousek více. Se stupni vítězů budeme spokojení.“

Jak se dá na domácí trati, kde jezdce rozptyluje okolí daleko více, soustředit na závodění a udržet si koncentraci?

„Je to jen jeden víkend v sezoně, člověk to zkrátka musí nějak zvládnout. Od toho jsme závodníci, musíme se s tím smířit a musíme s tím počítat.“

Takže je to hodně o hlavě?

„Ano, nesmíme se nechat ničím rozhodit a být zkrátka dopředu připraveni na to, že v Mostě je po nás daleko větší sháňka.“

Vyhovuje vám závodění v Mostě?

„Mám ten okruh rád a mám s ním spojeno plno hezkých vzpomínek. Navíc tam je grip, ne jako na posledních závodech v Maďarsku, kde pro formuli 1 udělali nový povrch a bylo to tam jako na ledě. V Mostě to auto funguje a můžeme si ho nastavit tak, aby dělalo to, co chceme my. Takže doufám, že se nám to i letos podaří a vše bude fungovat.“

Pomáhá vám při závodění i rodinné zázemí?

„Jsem vždycky rád, když rodina jede se mnou. Manželka o mě pečuje, když je třeba a to příjemné zázemí mi vytvoří. A hlavně jsme spolu."

Na čele šampionátu máte náskok krásných 58 bodů. Dodává to člověku klid do dalších jízd?

„Je pravda, že vloni jsme se s Jochenem Hahnem stále přetahovali o takových pět-deset bodů až do belgického Zolderu, kde se nám pokazila technika… Ale teď bojujeme, co to jde, protože jsme zatím v půlce sezony a stát se může cokoliv. Po jednom víkendu třeba ani nemusím být na prvním místě. Proto se na to je třeba dívat tak, že se musí bojovat do posledního závodu v Jaramě.“

Ale když se vám bude dařit, slavit můžete už o závod dříve v Le Mans.

„To by samozřejmě bylo ještě příjemnější. Mohli bychom o víkendu zvýšit náskok, v dalších závodech taky a do Jaramy bychom ani nemuseli jet (smích).“

Váš parťák David Vršecký o minulém víkendu poprvé v sezoně dojel na medailové pozici, jak velkou je pro vás závodní oporou?

„David jezdí vepředu, takže když jede, máme velkou šanci uspět v týmovém bodování. Soupeři z něj mají respekt a strach a já když ho vidím za sebou, můžu mít klid, protože vím, že mě nikdo nevyšťouchne ven.“