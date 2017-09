Lacko dál kraluje pořadí mistrovství Evropy. V mostě dojel druhý a čtvrtý

"Jsem spokojený, ztratili jsme v součtu jen dva body, což při náskoku není nic. Kdyby to tak pokračovalo dále, bylo by to skvělé," zhodnotil Lacko průběh dnešních závodů. Na premiérový titul nicméně zatím nemyslí. "Čeká nás ještě spousta závodů. Když to ale půjde tímto stylem, je dobře našlápnuto," usmíval se dvaatřicetiletý pilot.

Lacko startoval do prvního závodu z druhé řady a dlouho se držel na třetím místě, poté se mu však podařilo efektně předjel Norberta Kisse z Maďarska a dojel si pro druhé místo.

"Start byl opravdu hodně těsný a Steffi Halmová se na mě dost tlačila. Navíc mi při nájezdu do první zatáčky zhasl motor, což se mi přihodilo vůbec poprvé, co jezdím se závodními tahači. Naštěstí se mi povedlo rychle dostat motor přes spojku zpátky do chodu," popsal Lacko. Po předjetí Kisse se ještě zkoušel přiblížit Hahnovi, nakonec však za ním zaostal o více než sekundu. "Byli jsme na tom výkonově nastejno, takže už nebylo co dál řešit," řekl.

Do druhého závodu startuje elitní osmička v obráceném pořadí, Lacko se tak musel probíjet dopředu ze čtvrté řady. K posunu mu nakonec pomohla i spolupráce s týmovým kolegou Davidem Vršeckým, jenž byl v první jízdě šestý a startoval z druhé řady.

"Škoda prvních kol, protože jsem ztratil dost času, než jsem se prokousal přes Kisse a pak přes Davida. S ním to nebyla prekérka a udělali jsme si místo, abych se tam dostal," uvedl Lacko, jemuž Vršecký pomohl i předjet Kisse. Společně jej udrželi mimo ideální stopu. "Přece jen jsme tým. Nastoupil jsem trochu nelogicky zvenku, ale máme zrcátka a vidíme dopředu," usmíval se Lacko.

Vršecký nakonec přidal k šestému místu z první jízdy páté a pomohl roudnickému týmu udržet vedení v Poháru konstruktérů. "Náramně jsem si to užil. Souboj se Smithem v první jízdě byl dost dobrý a povedlo se mi ho porazit. V dalším závodě jsme si s Adamem náramně takticky vyhověli. Myslím, že soupeři nám naše taktické manévry spolkli, ale neměli ani jinou možnost," řekl Vršecký.

Třetí Čech na startu František Vojtíšek byl dvakrát jedenáctý a v obou jízdách tak zůstal těsně mimo bodované pozice. Dvakrát se však prosadil na stupně vítězů v takzvaném Poháru promotéra.