Vršecký po výsledku sezony: Chvílemi jsem se díval víc do zrcátek, než dopředu

Davide, popište nám, co se na věži odehrávalo?

„Oni mi jen chtěli pogratulovat. (úsměv)“

Do druhého závodu jste startoval z první řady a celou dobu jste pak odrážel útoky hladových soupeřů. Jaká byla vlastně vaše taktika?

„Se vším trochu hnulo to, že na začátku byla na trati rozlitá nafta, takže chvíli trvalo, než jsme si uvědomili, jak hodně to klouže. Až pak jsme si zvykli a zjistili jsme, kde vlastně nesmíme brzdit. Proto byla ta první kola tak těsná a my jeli bok po boku. I proto jsme byli před chvílí na věži, některé ty souboje byly asi těsnější, než by měly být.“

Do toho možná promluvil i souboj na startu, který jste svedl se Saschou Lenzem a přišel během něj o pár plastů.

„Přesně tak. Na začátku jsme jeli vedle sebe, Sascha byl přede mnou, pak jsem ho předjel, pak jsme byli zase vedle sebe a pak jsem šel definitivně před něj. Další souboj byl trochu na zrcátka se Steffi Halmovou, tam jsme se trochu dotkli a na věži jsme to teď museli řešit… Nicméně bylo to super, i když musím říct, že jsem chvílemi koukal víc do zrcátek, než dopředu. Věděl jsem, že když udělám třeba jen malou chybičku, nebude mě to stát jedno místo, ale třeba pět. Bylo to napínavý, naštěstí okruh znám dobře a nemusel jsem se dívat moc před sebe.“

V předposlední zatáčce jste málem vyjel z trati a závod tak byl do poslední chvíle ještě hodně napínavý, co se tam stalo?

„Na začátku posledního kola mi praskl brzdový kotouč na pravém předním kole, a když jsem slyšel v závěrečném kole zvuky vpředu na nápravě, tak jsem si nebyl jistý, zda mě soupeři nakonec nepředjedou."

Adam Lacko navýšil vedení v šampionátu, vy jste výrazně pomohl týmu v poháru konstruktérů, panuje tedy po závodním víkendu spokojenost?

"Ano, musím říct, že z víkendu mám velkou radost."

V Maďarsku na konci srpna jste byl na třetím místě, teď na druhém, takže příští závod v belgickém Zolderu přijde vítězství?

„Zolder mám moc rád a docela se tam těším. Je to skutečně pěkný okruh a doufám, že tam budu bodovat."