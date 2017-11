Loprais chystá svoji Královnu na Dakar. Saharu našel u Hodonína na tankodromu

Kamion, s nímž Aleš Loprais na začátku příštího roku (od 6. do 20. ledna) vyrazí na dlouhou pouť do Dakaru, se jmenuje Tatra Queen 69 ReBorn. Není to žádný drobeček: má výkon 1 000 koní, pojme až tisíc litrů nafty a jeho rychlost musí být omezena na 140 kilometrů v hodině. Mohl by se řítit i rychleji, ale pak by se těžko zastavovala. Loprais se z něho na trasu před sebou dívá z výšky tří metrů, kde na něho působí až přetížení 6G.

S respektem mu říká Královna, což je logická návaznost na předchozí vozidlo, přezdívané Princezna. K jedněm z posledních příprav vyrazil český pilot k Hodonínu, kde našel podmínky, imitující africké a jihoamerické pouště.

I v minulosti Aleš Loprais často trénoval v aktivních vojenských prostorech, ale tam aktuálně hrozí, že ze dne na den vyhlásí cvičení se střelbami a akce se musí rušit. Moravská tanková Sahara je naproti tomu vyklizená. Nabízí prostředí alespoň částečně srovnatelné s těmi, které bude brázdit na Dakaru.

V čem bude Dakar letos jiný? Start v Peru

V Pánově se mu podařilo vyladit chlazení, řízení, nastavení podvozku i brzd. Některé komponenty naopak nevydržely. Loprais během testů svezl několik fanoušků, a pod jedním z pasažérů nevydržel držák sedačky. Praskl a mechanici ho museli svařit. Jezdec vážil 150 kilogramů.

„Jsem za tuhle příhodu rád. Třeba by nám ten samý díl praskl v polovině Dakaru. Náš mechanik sice váží zhruba polovinu, ale člověk nikdy neví. Je dobré auto prověřit větší zátěží,“ usmíval se pilot z Frenštátu pod Radhoštěm, který si na Dakaru dojel dvakrát pro bronzovou medaili.

Za ideálně zajeté pro závod se auto považuje po najetí zhruba 1500 tréninkových kilometrů. Během Dakarské rallye ho pak čeká něco mezi devíti a desíti tisíci kilometry. Trať ročníku 2018 vede přes Peru, Bolivii a Argentinu.

Jako každý rok bude i tento ročník v mnohém jiný. Největší novinkou bude, že závod odstartuje v Peru. Všechno bude naopak: účastníci budou rovnou vhozeni do dunových polí, horkých teplot a vysokých nadmořských výšek. „Zde hodně rozhodují jezdecké momenty, ale i štěstí,“ varuje Loprais, který v této oblasti očekává větší časové rozdíly. Poté se jezde do Bolivie a Argentiny, která je známá spíš šotolinou a rallyeovými etapami. Zde se pravděpodobně budou lovit drobné vteřiny.

Za hlavního konkurenta považuje Loprais tým Kamaz. „Myslím to v dobrém, protože jsou největší a nejlepší, ale proč se s nimi nezkusit poměřit,“ kalkuluje.