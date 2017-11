Dvojnásobné koleno? Nezastaví mě, říká Podmol o poranění před Gladiator Games

Český freestyle motokrosař Libor Podmol po operaci nezahálí. Poté, co si během závodu mistrovství světa v Rize zlomil klíční kost, se snaží dostat co nejrychleji do pořádku, ale ve volnu stihl nafotit i kalendář. • Foto kalendář Asus

Co se tam tedy stalo?

„Ono to bylo naplánované jako můj vůbec poslední den tréninků. Říkal jsem si, že si dám ještě pět front flipů, salt dopředu, ale ony se mi nějak přestaly točit. Jak byla hlína rozmočená, rampa se pod tím pomalu propadávala, tak jsme ji na poslední pokus upevnili a byť ta rotace byla již dokonalá a dopadl jsem do molitanu po předním kole, gravitace se tam tak rychle zastavila, že mě to vymrštilo přes řídítka a čéškou jsem narazil zespoda do řídítka. Noha mi ihned pulzovala, pálila a kluci mě museli z molitanu vytáhnout.“

Jak to vypadalo dál?

„Noha mi hned otekla a první noc byla krušná. Budil jsem se každou hodinu. Nicméně do rána se to zlepšilo, jím teď speciální stravu, mažu to chytrými mastmi a ten otok ustupuje. Koleno už mohu ohýbat a do závodu mám ještě 24 hodin. Myslím, že to bude fajn. Ty normální triky asi nepůjdou na sto procent, protože ta noha se úplně neohýbá, ale to salto dopředu bych chtěl i tak dát. Přemýšlel jsem nad tím, proč se mi to stalo a přišel na to, že jsem asi měl zase to období, kdy jsem ježdění začal zase brát jako automatickou věc a jezdil na závody kvůli výsledkům a penězům. Tak jsem asi dostal klepanec přes koleno, abych se probral a dělal to proto, že to mám rád a ne pro výsledky.“

Stihnete si tedy ještě ten front flip před Gladiator Games vyzkoušet?

„Vzhledem k tomu, že mě ta noha ještě bolí, nerad bych si ještě něco přivodil, abych nemohl Pražanům zamávat. Nechám to tedy až na večer a pojedu rovnou na ostro.“

Čím to, že s tímto trikem teď začínáte?

„Ono třeba když jsem začínal s FMX, byl jsem si jistý, že nebudu dělat salto dozadu. Jenže to se za pár let změnilo a dneska dělá salto dozadu ve freestyle motokrosu každý malý dítě. Front flipy se navíc začaly dělat taky a i když to byla věc, kterou jsem nechtěl moc dělat, jak se to vyvíjí a je čas to posouvat, začalo mě to lákat. Front flip je i o rampě a je třeba přijít na tu technologii, aby vás to hezky koplo. Ty první pokusy byly sice o strach, protože když se dvanáct let točíte dozadu a najednou se máte točit dopředu, je něco nového. Ale dá se to.“

Co říkáte i na bratra Filipa, který bude na Gladiator Games druhým hlavním tahákem, tím že bude skákat double back flip?

„On už si to zkoušel v létě, kdy se jeden den probral s tím, že to bude cvičit. Ty první pokusy mu vycházely, pak sice přišla pauza, ale teď je tu tato možnost. Ty naše skoky nejsou oproti Body Varialu nebo Rock Solidům tak extrémně technicky náročné, ale je potřeba na ně mít koule.“

Kolik lidí na světě je zvládne?

„U těch našich skoků je jich asi čtyři nebo pět.“

Jak tedy vnímáte, že se do toho pustil i váš mladší bratr? Nemáte o něj strach?

„Tak když už se rozhodl, že půjde tou cestou a budeme motorkáři všichni, tak jsem rád, že dře, jak dře, má tolik talentu a vychází mu to. My už spolu jezdíme závody MS a je pravda, že když se oba dostaneme do finále, je to náročné, že na něj koukám a jsem z toho nervózní. Je to ale skvělé, že můžeme spolu brázdit svět a předávat si zkušenosti. Ta jeho mladost a dravost mě posouvá dál a jemu zase přijdou vhod moje zkušenosti. Navzájem si pomáháme.“