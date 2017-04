Vítězka maratonu z Ria Sumgongová měla pozitivní test na EPO

"Atletka měla pozitivní test na EPO při neohlášeném testování IAAF v Keni," oznámila Mezinárodní atletická federace. "To bylo součástí rozšířeného programu IAAF mimosoutěžních testů zaměřených na elitní maratonské běžce, který podporuje sdružení velkých maratonů World Marathon Majors," dodali zástupci federace.

Pokud pozitivní výsledek potvrdí i analýza vzorku B, čeká Sumgongovou až čtyřletý trest. Pro africkou vytrvaleckou velmoc by to byla další velká rána, protože její olympijské zlato bylo v Keni bouřlivě oslavováno. Země získala od zařazení maratonu žen do olympijského programu v roce 1984 na předchozích hrách na klasické trati třikrát stříbro a jeden bronz.

Čtyřletý distanc vloni mezinárodní arbitráž CAS potvrdila i její bývalé tréninkové partnerce Ritě Jeptoové. Keňská hvězda, jež v letech 2013 a 2014 vyhrála prestižní maratony v Bostonu a Chicagu, měla pozitivní test na EPO před třemi lety.