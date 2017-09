Šampion z Ria už nechce jezdit za Slovensko. Máš pokřivený charakter, vzkazují mu

Byl jednou z největších slovenských hvězd během paralympijských her v Rio de Janeiro, odkud si přivezl dvě zlaté medaile. Slovenský cyklista Jozef Metelka, který shodou okolností slaví dnes své 31. narozeniny, však už za svoji zemi závodit nechce. Důvod? Za vším je dle jeho slov ze strany slovenského týmu organizačně nezvládnutý nedělní závod mistrovství světa v jihoafrickém Pietemaritzburgu. "To byla poslední kapka, už nebudu závodit za Slovensko," oznámil úspěšný paralympionik.

Jozef Metelka si z nedávno skončené světového šampionátu odvezl titul mistra světa, když ovládl časovku jednotlivců v kategorii MC4, v závodě s hromadným startem však už neuspěl, když v předposledním kolem vzdal. Dle jeho názoru však ne vlastní vinou.

"Závod jsem nedokončil ne proto, že bych to fyzicky nezvládl, anebo že bych spadl. Nedojel jsem ho kvůli absolutnímo selhání vedoucího výpravy Branislava Režňáka, který mi kromě jiného neodevzdal základní informace z manažerského mítinku," uvedl Metelka pro Nový Čas.

Co vlastně za celou kauzou stojí, vysvětlil následně. "Právě na mítinku před závodem se každému vysvětlovalo, že tabule o počtu kol, které zbývají do cíle, se přesunula z levé strany na pravou. V minulých letech byla vždy na levé straně. Tuhle novou informaci jsem ale na startu nevěděl," říká Metelka a pokračuje.

"V domnění, že jedu poslední kolo, a protože jsem na levé straně neviděl žádné číslo s počtem kol do konce, jsem si byl jistý, že se blíží cíl a vyrazil jsem naplno. Byl jsem ve vedení a náskok zvyšoval. Myslel jsem si, že jsem závod vyhrál, ale bylo mi divné, že za páskou nikdo nezpomaluje, až mi jeden z organizátorů povídal, že to ještě není cíl. Ostatní jezdci mě pak předjeli a už to nešlo dohnat," popisoval rozhořčený cyklista.

To však dle Metelkových slov nebylo jediné selhání vedení slovenské výpravy. "Po celý závod nebyla žádná komunikace s manažerem, číslo jsem dostal až na startu, prostě otřesné. Bohužel to byla poslední kapka, pohár trpělivosti přetekl. Byly to moje poslední závody za Slovensko. Přijmu některou z nabídek ze zahraničí, mám jich víc, říká závodník, který žije a trénuje ve Velké Británii.

Parťák Metelky: Jeho inteligence je diskutabilní



Tím však celá aféra zdaleka neskončila. Do Metelky se ostře pustil jeho reprezentační kolega Ondrej Strečko, který ho obvinil ze lži.

"Podle mě měl Jozef (Metelka) všechno dopředu naplánované a věděl, že v závodě nemá šanci uspět, protože v etapě byl kopec a že ho jeho soupeř Kuril dá lépe - je to skvělý vrchař. Tím by Jozefovo ego velmi utrpělo, konečně stalo se to už v minulosti. Když s ním dříve prohrál, Jozef hodil v cíli kolem vztekle o zem a dostal trest za nesportovní chování," říkal Strečko.

A tím reprezentační kolega Metelky zdaleka neskončil. "Během etapy si Jozef vymyslel narychlo taktiku, že na konci závodu jakoby zaspurtuje, udělá ze sebe na chvíli idiota a potom svalí vinu na manažera, že mu neřekl o počtu kol. Já jsem samozřejmě čísla napravo viděl a ostatní jezdci taky. Jen on ne. To je divné."

Další informace o Metelkově chování v závěru závodu získal Strečko i díky českým cyklistům. "Když jsem ho potom předjížděl, tak svěsil nohy a přestal šlapat, přitom měl spoustu času, aby jel normálně s námi, vůbec jsme to nijak nehnali. Ale on místo toho zahodil kolo a protézu a nadával, že má křeče. Tak nám to popisovala česká výprava. Takže jen Metelka je za celou událost odpovědný. Jeho inteligence je diskutabilní, má pokřivený charakter," nešetřil paralympijského hrdinu Strečko.