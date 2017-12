Třetí medaile! Handicapovaný plavec Povýšil je mistrem světa

Povýšila mohl na stupně vítězů Petráček doprovodit, neboť doplaval jako třetí, ale vzápětí byl paralympijský šampion z Ria de Janeiro diskvalifikován. "Bohužel byl diskvalifikován za porušení pravidel v technice daného stylu. Je to škoda, protože se mu to stalo už jednou a sám ví, co dělá špatně," uvedla trenérka a vedoucí výpravy Andrea Věnseková.

Povýšil označil své vítězství spíše za odměnu za trpělivost a výdrž. "Bohužel, moc nás sem nepřijelo, dost lidí se po loňské paralympiádě v Riu nechtělo táhnout do Mexika, do toho pak ještě to zemětřesení, prodloužení sezony prakticky o tři měsíce... Na druhou stranu, kdybych tak dobře jako tady plaval v Riu nebo i tady za normální účasti, o mistra světa bych bojoval taky," řekl Povýšil.