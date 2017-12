Koukalová obhajuje své názory na doping: Nebudu jen házet úsměvy

Když minulý týden vyšly zprávy o prokázání dopingu ruským biatlonistkám, a jim spadla do náručí bronzová medaile z OH v Soči, mísilo se v ní zadostiučinění i zlost. „I kdyby se teď udělal na dalších Hrách dodatečný ceremoniál, emoce chybějí,“ uznala Gabriela Koukalová. A v den, kdy MOV rozhodne, zda povolí Rusům start na OH, by si ona bez nich akci uměla představit.

Jak jste vnímala dodatečné udělení bronzových medailí ze štafet v Soči?

„Nechci mluvit třeba za Veroniku Vítkovou, ale nás to možná tolik nemrzí, protože my jsme tu radost z medailí, které jsme získaly, zažily. Mrzí mě ale, že Eva Puskarčíková a Jíťa Landová to štěstí neměly, štafetový závod na OH pro ně byl nejlepší výsledek v kariéře a podvodníci je připravili o emoce a prožitek, kvůli němuž závodily celý život. Nehledě na to, že holky mohly svůj marketingový potenciál využít za ty čtyři roky úplně jinak a to už jim těžko někdo nahradí.“

Takže i to vás vedlo k tomu, co jste pak napsala na Facebook ohledně dopingu a Rusů?

„Někdo to může označit za marketingovou chybu, ale já tu nejsem od toho, abych se všem zavděčila a házela jen úsměvy. O tom přeci život není. Cítím, že když se ve sportu pohybuji celý život, tak se mě velmi dotýká všechno, co se v něm děje. Nenechala jsem se rozhodně do ničeho vmanipulovat, a když čtu v reakcích výrazy jako prozápadní vliv, protiruské tendence nebo kdo vás platí… tohle je rétorika, kterou znám z knížek o komunismu, ale je přece 21. století.“

Jak na to reagujete?

„Nemám nic proti Rusům jako národu. Rozhodně ne! Mám tam přátele a za svůj život jsem z této země poznala dost lidí. Mám s nimi dobré zkušenosti. Ale to bohužel musím oddělit od své práce. Jde o to, že napříč mnoha sporty se Rusům prokázal doping. Nejen v Soči, ale i v atletice a dalších letních či zimních sportech. Myslíte si, že v biatlonu je to jinak, když nám teď dodatečně přišla medaile z olympiády za ženskou štafetu? My mezi sebou navíc často poznáme podezřelé sportovce. Všichni navzájem sledujeme své běžecké časy, výkon měříme na procenta, je to často velká matematika. Měli jsme podezření, ale bez důkazů jsme dlouho na nikoho neukazovali. Ale teď už je těch důkazů víc než dost.“

Myslíte na základě McLarenovy zprávy?

„Prokazatelně se manipulovalo se vzorky moči a krve. V několika ženských vzorcích moči se našla mužská DNA, v dalších zase příměs soli v koncentraci, aby to znemožnilo rozbor v laboratoři. Dále tu máme ničení vzorků… Myslíte si, že to snad dělali jen sami sportovci? Těžko, ale o to je to horší a nebezpečnější. Jde o systém, ne o náhodu. Jestliže někdo stál mimo systém, v ničem by ho přeci neomezila možnost startovat pod neutrální vlajkou. Neslyšela jsem oficiální stanovisko Ruska, ani žádné jejich sportovní federace, kde by přiznali, že tu byl problém a teď dělají vše pro to, aby se neopakoval. Vážím si všech Rusů, kteří se proti dopingu ozvali a riskují vše, když pomáhají odhalit, co se tam dělo. A je mi líto všech, kteří dopovali nevědomě. Jenže nejvíc je mi líto všech čistých sportovců, kteří kvůli podvodům přišli o své úspěchy. Není to tak, že dopovat je normální a všichni jsme se spolčili proti Rusku! Rusko se stále neomluvilo, nespolupracuje a vynucuje si vše z pozice síly a vydírání. Proto chci radši olympiádu bez něj. Cítím jako povinnost dát najevo, že tohle chování není normální a nesmí projít jen tak.“

Čili?

„Fakt, že se za doping trestají jednotliví sportovci, ten problém nevyřeší. Trest by měla dostat federace jako taková.“

Čímž si tedy stojíte i za kolektivní vinou, kterou jste také na Facebooku navrhovala?

„Ano. Chápu, že mě spousta lidí kritizuje, dostávám výhružky i vulgární vzkazy, ale jako sportovec, kterého se to přímo dotýká, mám pocit, že bych měla svůj názor vyjádřit. Nemá to nic společného s politikou, sponzory, šancemi na medaile …ani s ničím jiným, co za tím většina těch, kteří mi to vyčítají, hledají. Současně také plně respektuji, že někdo má na věc jiný názor.“

Jak jste tedy vnímala zprávy třeba o Janě Romanovové, která prohlásila, že medaile neodevzdá a že je raději vyhodí?

„O medaili tady přeci až tak nejde, tu ať si klidně vyhodí. Za své činy se ale zařadí mezi lidi, kteří budou už navždy vnímáni jako podvodníci.“