Koukalová chce mít o ZOH brzy jasno. Myslí na rok 2022 a občas i na dítě

Po Vánocích by ráda vletěla do Světového poháru. Pokud jí ale bolavá lýtka dál nedovolí připravovat se na sto procent, je Gabriela Koukalová připravená svou účast na olympiádě v Pchjongčchangu odpískat. A naznačila, že úplně nezavrhuje ani myšlenku startu na ZOH 2022. Nebo že by z nucené zdravotní pauzy mohla udělat pauzu mateřskou…

Kdy byste se v letošní sezoně chtěla zapojit do Světového poháru a zkusit to?

„Ideálně hned po Vánocích. V případě, že bych nemohla v lednu naskočit do svěťáku a nebyla schopná investovat do finální přípravy sto procent svých sil, asi bych radši uvolnila místo mladším závodnicím. Aby mohly sbírat zkušenosti a v budoucnosti je využít, jako dřív já.“

Jak moc by pro vás bylo těžké, kdybyste olympiádu musela vzdát?

„Nechávám to plynout. Tlak je na mě velký ze všech stran, tak si to nechci ještě všechno ztížit. Jdu za tím postupně, uzpůsobuji trénink aktuálním možnostem, uvidí se. Čistě teoreticky, kdybych tam chtěla jet i za čtyři roky, tak bych snad také nebyla ještě tak stará, ne?“ (usmívá se)

To určitě ne! Vždyť se podívejte na Marii Dorinovou Habertovou nebo Kaisu Mäkäräinenovou.

„Já si to také říkám. Člověk nikdy neví.“

A co myšlenky na pauzu nebo miminko? Nenapadají vás v tomto období ještě silněji?

„Lhala bych, kdybych řekla, že mě něco takového čas od času nenapadá. Teď mám ale prioritu jasnou a pak se uvidí, co bude dál.“

Takže i návrat po případné mateřské pauze máte v hlavě?

„To ukáže čas, v tuto chvíli to vůbec neřeším. Život mě naučil radši moc neplánovat, protože vždy, když jsem něco chystala, většinou to dopadlo jinak. Žiju okamžikem.“ (usmívá se)

Velký rozhovor s Gabrielou Koukalovou najdete ve středečním deníku Sport! Elektronickou verzi čtěte ZDE »

