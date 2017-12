České curlerky bojují o ZOH! Cílem by neměla být účast, ale i něčeho dosáhnout, hlásí

Kubeškové a spol. se dlouho nedařilo na mezinárodní scéně prosadit podle představ. Až loni přišel zlom a radost z výher dodala další motivaci. "Strašně nás to nakoplo. Považuju to za neuvěřitelnou energii, která nás posouvá dál, dává nám touhu a víru, že máme šanci jet na olympiádu," řekla osmadvacetiletá Kubešková.

S curlingem začala pražská rodačka v osmi letech. Nebylo divu, její otec Karel je trenérem a vedl i curlingový svaz. "Jako dítě jsem dělala spoustu sportů, ale nikdy jsem se tak nesoustředila jako na curling. Od těch osmi let jsem věděla, že chci dělat curling, a už jsem od toho neodešla," popsala.

Curling se v Česku hraje na amatérské bázi. Kubešková pracuje externě v České televizi a podobně jsou na tom její spoluhráčky. Tereza Plíšková je asistentkou v advokátní kanceláři, Klára Svatoňová, Alžběta Baudyšová a Ežen Kolčevská studují a k tomu pracují. "Situace je poměrně složitá, ale zvládáme to," řekla Kubešková.

Trénovat se snaží třikrát až čtyřikrát týdně na ledě, k tomu minimálně jednou týdně v posilovně. Dva týdny strávily na soustředění v Kanadě a druhým rokem pomáhá českým národním týmům Kanaďan Brad Askew.

Český curling se v posledních letech zvedá, ženy se chtějí do Koreje podívat také

3 zobrazit galerii

"Je technický profesionál a přinesl moderní technologii, kterou zařazujeme do tréninku. Používáme lasery a časové měřiče, abychom zjistily, jestli dokážeme každý kámen hodit opakovaně stejně za sebou a jestli po laseru jezdí stejným směrem," nastínila Kubešková.

V curlingu je zásadní taktika a přesnost, ale bez fyzické kondice by to nešlo. Jeden kámen váží skoro 20 kilogramů. "Za rok naházíme strašlivé tuny," uvedla Kubešková. Náročné je také metení kamenů cestou ke středu kruhu. "Curlař potřebujete celé tělo, protože záleží i na výdrži i frekvenci. Je to o dlouhodobé práci."

Na mentální síle pracují individuálně. Přemýšlely o sportovním psychologovi, ale po konzultaci s mezinárodními kolegy dospěly k názoru, že specialista na curling není. "Nedá se v něm úplně aplikovat všechno, co funguje na jiné sporty. Hodně spolu navzájem mluvíme, podporujeme se a jsme k sobě hodně upřímné," řekla Kubešková o fungování týmu, který je spolu dlouho, jen Kolčevská se přidala předloni.

K cestě na únorové hry je třeba postoupit v kvalifikaci do tříčlenného play off a v něm být nejhůře druhé. "Budou to nervy a doufám, že pomůžou fanoušci a využijeme naše zkušenosti," řekla Kubešková. Ráda by postupem na olympiádu zvýšila zájem o curling. "To by zapůsobilo. A pokud se zadaří, práce neskončí. Musíme se motivovat a cílem by nemělo být zúčastnit se olympiády, ale i něčeho dosáhnout."