Curlerky si v kvalifikaci připsaly první výhru, porazily Lotyšky

Český curling se v posledních letech zvedá, ženy se chtějí do Koreje podívat také • ČTK

Výběr skipky Anny Kubeškové v úterý ztratil dobře rozehraný zápas s Čínou, ale utkání proti Lotyškám zvládl bez větších problémů. Čtyřikrát se českému kvartetu podařilo získat při výhodě posledního kamenu v endu dva body a jednou jeden.

Na olympiádu do Pchjongčchangu se dostanou z Plzně v každé kategorii dva týmy. K tomu je potřeba po základní části postoupit do tříčlenného play off.

Kvalifikační turnaj v curlingu o postup na OH v Pchjongčchangu 2018 v Plzni:

Ženy:

ČR - Lotyšsko 9:5,

Finsko - Čína 0:9,

Německo - Dánsko 7:9,

16:00 ČR - Německo,

Itálie - Finsko,

Čína - Lotyšsko.

Muži:

12:00 ČR - Dánsko,

Itálie - Čína,

Nizozemsko - Německo,

Rusko - Finsko,

20:00

ČR - Německo,

Nizozemsko - Finsko,

Dánsko - Čína,

Rusko - Itálie.

Vše o zimních olympijských hrách 2018 najdete zde >>