Kovalčuk: Všichni čistí Rusové by měli jet na olympiádu. Nevzdejme se!

Olympijský turnaj bez hráčů z KHL? To by byl velký problém... • Michal Beránek (Sport)

Rusové pro zisk zlaté medaile dělají hodně, chystali dlouhé soustředění před cestou do Koreje, realizační tým sborné prošpikovali lidmi z Petrohradu a CSKA Moskva, aby hvězdy dvou supersilných týmů měly i v národním týmu pocit, že jsou pořád doma, ve svém, nemusely si zvykat na nové šéfy.

Kovalčuk měl být jednou z řady osobností výběru vynikajícího kouče Olega Znaroka. Ale teď je všechno v mlze, Rusové budou moci nastoupit jedině pod neutrální vlajkou. „Všichni naprosto chápou, že rozhodnutí MOV je čistá politika a všem je jasné, proti komu je směrované. V zásadě bylo jasné, že k tomuto řešení dojde. Pokud tam naši sportovci pojedou, bude to pro dobro země. Všichni čistí sportovci musí jet. Pro mnohé to budou poslední hry a další příležitost dostat se na olympijské hry už třeba nebudou mít,“ tvrdí kanonýr Kovalčuk.

Pro něj osobně by případná účast pod jinou než ruskou zástavou neznamenala nepřekonatelný problém. „My sportovci do politiky nepatříme. Pro nás to bude veliký turnaj a nebude se lišit od ostatních. Bude v něm patriotismus, láska k zemi – to nosíme v srdci. K tomu není třeba křičet nebo dokonce nosit vlajku na hrudi. Pokud bůh dá a nám se turnaj podaří, hymnu si zazpíváme,“ vyhlásil Kovalčuk bojovně.

Vše o zimních olympijských hrách 2018 najdete zde >>