Český tým pro ZOH? Ve hře jsou borci se zkušenostmi z NHL i mladé tváře

Jak by mohl vypadat český tým na ZOH? Zkušení borci, bojovníci i neokoukané tváře • FOTO: Koláž iSport.cz Sázka na zkušenost, žádné testování, žádný nováček. Strategie reprezentačního kouče Josefa Jandače před prosincovým Channel One Cupem je jasná: doladit v generálce před olympijskými hrami finální podobu týmu. Věkový průměr nominovaného týmu je přes 28 let. Jedenáct hráčů už oslavilo třicítku. „Rád bych vzal mladší kluky. Bohužel tady však nejsou tací, kteří by těm starším šlapali na paty a výkonnostně je doháněli,“ tvrdí trenér před ruským turnajem. Jak by nakonec mohla vypadat olympijská nominace podle Sportu?

1. PĚTKA Foto Pavel Mazáč / Sport Obránci: Jakub Nakládal (Jaroslavl), Ladislav Šmíd (Liberec). Útočníci: Lukáš Radil (Spartak Moskva), Robin Hanzl (Nižněkamsk), Roman Červenka (Fribourg). Šmíd a Nakládal k sobě skvěle pasovali na Karjala Cupu. Hanzl je aktuálně na marodce, ale má v sobě potenciál zvládnout klíčovou roli prvního centra, KHL je soutěž, kde se posunuje zase o stupínek výš. Radil v národním týmu umí dávat góly, s Červenkou by si mohl rozumět.

2. PĚTKA Foto Barbora Reichová / Sport Obránci: Michal Jordán (Chabarovsk), Vojtěch Mozík (Podolsk). Útočníci: Dominik Kubalík (Ambri-Piotta), Tomáš Zohorna (Chabarovsk), Milan Gulaš (Plzeň). Kubalík + Gulaš může být hodně výbušné spojení. První zajistí góly, druhý je schopen mu šance připravit. Zohorna je silný v defenzivě i kombinaci, mohlo by to šlapat. Jordán je bek, který hraje hlavně na jistotu, skvěle vypadal vedle Jeřábka, šikovnému Mozíkovi by krytí zad nejspíš taky nevadilo.

3. PĚTKA Foto Jaroslav Legner (Sport) Obránci: Jakub Krejčík a Ondřej Němec (oba Kometa). Útočníci: Roman Erat (Kometa), Jan Kovář (Magnitogorsk), Jiří Sekáč (Kazaň). Tady může být nečekaný trumf. Krejčík s Němcem jsou na sebe zvyklí z Komety, jsou silní v rozehrávce, navíc přesně vědí, co potřebuje Erat. Kovář je natolik inteligentní centr, že to rychle pozná taky. Výsledek? Hodně palebných pozic pro uragán z Kazaně, Sekáč je totiž v laufu.

4. PĚTKA Foto Michal Beránek (Sport) Obránci: Jan Kolář (Chabarovsk), Tomáš Kundrátek (Novgorod). Útočníci: Michal Birner (Fribourg), Tomáš Filippi (Magnitogorsk), Michal Řepík (Slovan Bratislava). Tohle útočné trio by mohlo na olympiádě klidně soutěžit v rychlobruslení. Síla spočívá v tom, že mohou hrát úplně jinak než předchozí formace, ve vysokém tempu. Bruslařsky na tom byl vždycky dobře i obránce Kundrátek. A Kolář? To je hráč s charakterem, přetrhne se pro výsledek. Musí jet.

ÚTOČNÍCI NAVÍC Foto Michal Beránek (Sport) Útočníci navíc: Michal Vondrka (Chomutov) a Jakub Klepiš (Mladá Boleslav). V nominaci na turnaj může být 22 hokejistů, nabízí se vzít 8 obránců a 14 útočníků. Tihle dva navíc by se do hry stoprocentně dostali. Plus? Oběma sice už bylo třicet, ale ani jeden nemá problémy s bruslením, navíc se dají použít pro jakoukoliv úlohu při hře. Můžete v nich mít experty na buly, mistry na černou práci, nebo hráče do přesilovky.