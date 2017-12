Hit pro ZOH? Krásná snowboarďačka umí trik, který vám vyrazí dech

Český snowboarding – hlavně v dámském podání – má ve světě hodně dobrý zvuk, a to zásluhou třeba Evy Samkové, Ester Ledecké či Šárky Pančochové. A právě ve společnosti posledně jmenované se pohybuje na obřích skocích další dorůstající naděje českého sportu. Dvacetiletá Kateřina Vojáčková vstupuje do olympijské sezony s trumfem v podobě triku, který zvládá jen pár nejlepších závodnic na světě.

Tohle doma rozhodně nezkoušejte! Dvojité salto vzad, takzvaný double backflip v podání Kateřiny Vojáčkové by měl být jejím tajným trumfem pro nadcházející sezonu a hlavně – pro vysněnou účast na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

„Je to celkem unikát, u holek se takový trik pořád moc nevidí. Dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky,“ popisuje Vojáčkové trik trenér freestyle reprezentace Přemysl Vida na stránkách Českého olympijského týmu. „Kačka se potřebovala naučit nějakou pecku před olympijskou sezonu. A tohle by mohlo hodně bodovat,“ věří Vida.

„Obecně se úroveň ježdění u holek dost posunula. Skáčou věci, které kluci dávali tři čtyři roky zpátky. Je fajn, že se v týmu Kačka spolu s Šárkou Pančochovou vzájemně motivují, to je vždycky dobře. Šárka teď mimochodem trénuje rotaci 1080 stupňů, to je mnohem náročnější na odjezd,“ přidává kouč.

VIDEO | Podívejte se na double backflip v podání Kateřiny Vojáčkové

Vojáčková v patnácti letech vyhrála Evropská pohár ve slopestylu a na mistrovství světa juniorů byla pátá. Ke slopestylu pak přidala i Big Air, vysoké skoky na velkém můstku. A právě vychytávka v podobě nového triku, který má v repertoáru jen pár žen ve Světovém poháru, by mohla krásné milovnici psů plemene husky pomoci definitivně prorazit do užší světové špičky. A proč ne zrovna na olympiádě?